У Міністерстві оборони США (Пентагон) планують надати Україні нову частину військової допомоги в розмірі 125 мільйонів доларів. У числі цієї допомоги - збройні патрульні катери і протиартилерійські радари.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У повідомленні сказано, що новий пакет допомоги включає протиартилерійські радари і збройні патрульні катери Mark VI. Катери планується використовувати при патрулюванні акваторії в Чорному і Азовському морях.

Поки що рішення прийняте неофіційно на рівні членів Конгресу.

Варто зазначити, що це перша половина з 250 мільйонів доларів, виділених на допомогу Україні в сфері безпеки.

“Міністерство оборони не коментує і не підтверджує потенційні або очікуючі пакети допомоги в області безпеки, поки знаходиться на розгляді в Конгресі”, – заявила в коментарі CNN офіційний представник Пентагону підполковник Карла Глісон.