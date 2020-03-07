Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У повідомленні сказано, що новий пакет допомоги включає протиартилерійські радари і збройні патрульні катери Mark VI. Катери планується використовувати при патрулюванні акваторії в Чорному і Азовському морях.
Поки що рішення прийняте неофіційно на рівні членів Конгресу.
Варто зазначити, що це перша половина з 250 мільйонів доларів, виділених на допомогу Україні в сфері безпеки.
“Міністерство оборони не коментує і не підтверджує потенційні або очікуючі пакети допомоги в області безпеки, поки знаходиться на розгляді в Конгресі”, – заявила в коментарі CNN офіційний представник Пентагону підполковник Карла Глісон.
- Посол України в США Володимир Єльченко розповів про військову допомогу Україні з боку Штатів в 2020 році.