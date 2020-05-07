У Пентагоні заявили, що під час глобальних військових операцій Сполучених Штатів в 2019 році було вбито 132 мирних жителя в різних країнах світу.

Про це повідомляє AFP.

Також в Міноборони США зазначили, що 91 мирного жителя американські військові поранили.

Більшість поранених і загиблих – громадяни Афганістану. З них 108 осіб загинули, а 75 отримали поранення.

Також в звіті Пентагону вказується, що Міністерство оборони “не виявило яких-небудь жертв серед цивільного населення в результаті військових операцій США в Ємені та Лівії”.

В Іраку і Сирії американські військові взяли відповідальність за смерть 22 цивільних і поранення 13 осіб.

Двох мирних жителів військові США вбили, а трьох поранили – в Сомалі.

У Пентагоні пояснили, що це офіційні цифри. При цьому, названа кількість цивільних жертв американських військових операцій значно нижча, ніж цифри, які раніше публікували різні неурядові організації.

Йдеться, перш за все, про убитих мирних громадян в Сирії, Іраку, Сомалі, Афганістані в 2019 році.

За оцінками неурядової організації Airwars, яка відстежує жертв бомбардувань по всьому світу, тільки в Сирії в минулому році за підтримки США було вбито від 465 до 1113 цивільних осіб.

“Подання міністерством оборони доповіді за цей рік знаменує певний прогрес щодо прозорості військових операцій США. Однак зміст доповіді говорить про те, що Пентагон як і раніше недооцінює жертви серед мирного населення”, – сказала Дафна Евіатар з американського відділення Amnesty International.

Американський союз громадянських свобод (ACLU) також розкритикував критиці звіт. Директор ACLU Хіна Шамсі повторила, що адміністрація президента США Дональда Трампа “недооцінює” кількість цивільних осіб, убитих або поранених за кордоном.

“У порівнянні з авторитетними незалежними ЗМІ та розслідуваннями правозахисних груп, очевидно, що розслідування Пентагону, як і раніше, вкрай неадекватні”, – сказала вона в заяві.