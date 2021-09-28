У Міністерстві оборони США попереджали представників терористичної організації "Талібан" про те, що завдаватимуть авіаударів, аж поки ті не захопили столицю Афганістану — Кабул.

Про це повідомили в ефірі американського телеканалу NBC News.

Голова Центрального командування США, генерал Френк Макккензі підтвердив цю інформацію. Він пояснив, що авіаудари потрібні були, аби таліби не потрапили до Кабула доти, доки там залишалися американські військові.

Тоді Маккензі особисто зустрічався в Катарі з одним із лідерів “Талібану” Абдулом Гані Барадаром. Генерал показав представнику терористів карту Афганістану та тицьнув пальцем на округ, до якого таліби не мали права заходити, поки не закінчиться виведення американських військ. Цю ж інформацію підтвердили три інсайдери в Пентагоні.

Тоді “Талібан” погодився з вимогою Пентагону, але додав, що на той момент деякі терористи вже були на території, яка оточувала Кабул. Тож представник талібів запропонував США посилити безпекові заходи навколо аеропорту Кабула.

Однак вже наступного дня після цієї розмови таліби захопили Кабул, і США не відповіли авіаударами через потенційну загрозу цивільному населенню.

8 серпня військові США завдали авіаударів по позиціях бойовиків Талібану в місті Шеберган. Вдалося ліквідувати понад 200 бойовиків.

26 серпня в Кабулі, столиці Афганістану, пролунало два вибухи. Загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб отримали поранення.

Тоді Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації терактів та наказав завдати удару у відповідь.

До цього Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”. При цьому, в Пентагоні попереджали, що біля аеропорту Кабула можливі нові теракти найближчим часом.