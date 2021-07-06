В Міністерстві оборони США скасували контракт на 10 мільярдів доларів, який хотіли отримати компанії Amazon та Microsoft. Пентагон оголосить про новий конкурс на цей же контракт.

Про це повідомляє CNBC.

Аби отримати контракт з Пентагоном, Amazon та Microsoft звернулися до суду. Кожна з компаній намагалась довести, що Пентагон має обрати саме їх для спільної роботи.

Йдеться про контракт JEDI Cloud в області хмарних обчислень. В Пентагоні заявили, що цей контракт більше не відповідає їх потребам. Він спрямований на те, аби модернізувати ІТ-операції Пентагону для послуг, що надаються протягом 10 років.

У 2019 році Пентагон довірив контракт Microsoft, однак в Amazon Web Services заявили, що більше заслуговують на контракт і подали до суду. В компанії заявили, що президент США Дональд Трамп упереджено ставився до компанії й через це вони не отримали важливий контракт з Пентагоном. Торік представник Пентагону опублікував звіт, в якому було сказано, що Білий дім не впливав на рішення Міноборони.

У відповідь на рішення Пентагону скасувати контракт, в Microsoft сказали, що “розуміють це, але продовжать судитися”.

В Amazon відмовились коментувати скасування контракту.