Про це повідомляє CNBC.
Аби отримати контракт з Пентагоном, Amazon та Microsoft звернулися до суду. Кожна з компаній намагалась довести, що Пентагон має обрати саме їх для спільної роботи.
Йдеться про контракт JEDI Cloud в області хмарних обчислень. В Пентагоні заявили, що цей контракт більше не відповідає їх потребам. Він спрямований на те, аби модернізувати ІТ-операції Пентагону для послуг, що надаються протягом 10 років.
У 2019 році Пентагон довірив контракт Microsoft, однак в Amazon Web Services заявили, що більше заслуговують на контракт і подали до суду. В компанії заявили, що президент США Дональд Трамп упереджено ставився до компанії й через це вони не отримали важливий контракт з Пентагоном. Торік представник Пентагону опублікував звіт, в якому було сказано, що Білий дім не впливав на рішення Міноборони.
У відповідь на рішення Пентагону скасувати контракт, в Microsoft сказали, що “розуміють це, але продовжать судитися”.
В Amazon відмовились коментувати скасування контракту.
- Раніше американська військово-промислова компанія Raytheon підписала контракт із Пентагоном на розробку гіперзвукової зброї. Сума контракту склала 63,3 млн доларів.
- Генеральний директор Microsoft заявляв, що компанія займеться створенням програмного забезпечення для проведення безпечних виборів під назвою ElectionGuard.