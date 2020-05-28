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Пентагон виділить Україні $125 млн військової допомоги за прогрес у реформах, – CNN

Пентагон повідомив Конгрес США, що готовий надати Україні додаткову військову допомогу на $125 млн.

Четвер, 28 травня 2020, 11:34

Про це повідомляє CNN, посилаючись на інформацію чиновника Міноборони США і помічника конгресмена.

Зазначається, що Україна просунулася у ключових реформах, що є умовою для отримання пакету допомоги. Зокрема, Київ домігся успіху в боротьбі з корупцією, підвищенні прозорості та посиленні громадянського нагляду.

Цей пакет є другою половиною з 250 млн доларів допомоги, виділених на сприяння безпеці України, які були асигновані Конгресом в Законі про затвердження державної оборони 2020 року.

При цьому, представник Пентагону поки відмовився коментувати цю інформацію, пославшись на політику відомства не коментувати пакети озброєнь, які знаходяться на розгляді Конгресу.

За даними CNN, новий пакет допомоги включає мобільні радіолокаційні системи, призначені для виявлення та відстеження наближення артилерійського і ракетного вогню, десятки машин швидкої допомоги, засоби захищеного зв’язку, в тому числі 100 тактичних планшетів і два патрульних катери, що вважається особливо важливим внеском з урахуванням напруженості відносин України з Росією в Чорному і Азовському морях.

  • Посол України в США Володимир Єльченко розповів про військову допомогу Україні з боку Штатів в 2020 році.
Теги: військова допомога США, військова допомога, Конгрес США, США, Україна, Пентагон

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