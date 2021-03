Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

У червні чиновник опублікував фото Трампа з Біблією в руках і порівняв його з Адольфом Гітлером, лідером нацистської Німеччини. Тепер у Пентагоні почали розслідування щодо деяких постів чиновника. Щодо порівняння Трампа й Гітлера — серед них.

З огляду на це сторінка чиновника тимчасово закрита для користувачів.

Фото Трампа з Біблією в руках було зроблено 1 червня, в розпал демонстрацій Black Lives Matter проти надмірно агресивної роботи поліції після смерті Джорджа Флойда. Тоді поліція США очистила Лафаєт-сквер, парк навпроти Білого дому, який традиційно використовувався для мирних протестів і демонстрацій. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, щити для масових заворушень і кийки, щоб очистити територію, перш ніж Трамп перетнув парк, щоб сфотографуватися перед церквою з Біблією в руках.

Представник Командування спеціальних операцій Кеннет Макгроу сказав, що Торреса-Естраду скерували на іншу роботу, поки не завершиться розслідування.

Міністру оборони Ллойду Остіну доповіли про пости його підлеглого в соціальних мережах і розслідування Командування спеціальних операцій.

