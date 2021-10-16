Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі повідомив, що Пентагон та Держдепартамент працюють над тим, аби евакуювати родичів загиблого афганця, який помер внаслідок помилкового ракетного удару з боку США наприкінці серпня. Також їм виплатять компенсації.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Йдеться про родичів афганця Земерая Ахмаді, який загинув внаслідок ракетного удару американського безпілотника біля аеропорту Кабула. Тоді США вважали, що стріляють по вантажівці бойовиків терористичної організації ІДІЛ, але інформація виявилася хибною.

Це питання представник Пентагону Колін Кел обговорив зі Стівеном Квоном, президентом некомерційного фонду Nutrition & Education International (NEI).

“Доктор Кел підтвердив, що міністр оборони Ллойд Остін збирається допомогти родинам (загиблих). Зокрема, йдеться про виплату матеріальної компенсації”, – повідомив Кірбі, але розмір компенсації не назвав.

Як відомо, 26 серпня в Кабулі, столиці Афганістану, пролунало два вибухи. Загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб отримали поранення.

Тоді Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації терактів та наказав завдати удару у відповідь.

29 серпня США завдали удару по Ісламській державі в східній частині Афганістану. У Міністерстві оборони США підтвердили, що ліквідували “дві важливі цілі” серед бойовиків терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ). Внаслідок атаки з боку США загинули “організатор” та “оператор” теракту в районі аеропорту Кабула. Ще одна особа зазнала поранень.

Однак пізніше виявилося, що американці поцілили не в бойовиків ІДІЛу, а в мирних громадян. 18 вересня міністр оборони США Ллойд Остін перепросив цивільних афганців через останній бойовий удар безпілотника. Тоді загинули 10 афганців, з них семеро — діти. За кермом вантажівки, в яку поцілила ракета Hellfire, був Земераї Ахмаді. Він саме під’їхав до будинку, де жила його родина.

Як виявилося, Ахмаді багато років працював з NEI, рятуючи афганців та допомагаючи людям.