У Міністерстві оборони США (Пентагоні) заявили, що збираються оснастити сухопутні сили країни гіперзвуковою зброєю до 2023 року.

Про це заявив очільник Пентагону Марк Еспер.

Він пояснив, що в Міноборони існує певний список з шести пріоритетів, що стосуються роботи відомства.

Еспер зазначив, що вже переніс питання поставки гіперзвукової зброї “на самий верх” списку пріоритетів.

“У березні армія і флот США досягли важливої ​​мети, провівши успішні випробування гіперзвукового блоку Glide Body. Ми забезпечимо сухопутні війська цією технологією до 2023 року”, – заявив Еспер.

Також в Пентагоні планують збільшити протягом наступних п’яти років капіталовкладення в гіперзвукові системи для прискорення випробувань.