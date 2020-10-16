Про це заявив очільник Пентагону Марк Еспер.
Він пояснив, що в Міноборони існує певний список з шести пріоритетів, що стосуються роботи відомства.
Еспер зазначив, що вже переніс питання поставки гіперзвукової зброї “на самий верх” списку пріоритетів.
“У березні армія і флот США досягли важливої мети, провівши успішні випробування гіперзвукового блоку Glide Body. Ми забезпечимо сухопутні війська цією технологією до 2023 року”, – заявив Еспер.
Також в Пентагоні планують збільшити протягом наступних п’яти років капіталовкладення в гіперзвукові системи для прискорення випробувань.
- У травні Трамп заявляв, що в США активно розробляють нову ракету, яка стане найшвидшою в світі, розвиваючи в 17 разів більше швидкість ніж існуючі.