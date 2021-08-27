В Міністерстві оборони США заборонили своїм військовим базам, які знаходяться на території Європи, купувати енергоресурси в Росії.

Про це йдеться в документах Пентагону.

“Розділ 2821 забороняє укладати контракти на придбання енергоресурсів, які постачаються з території Російської Федерації, для американських військових об’єктів в Європі”, – сказано в документі.

Документ передбачає зміни, внесені до Федерального положення щодо військових закупівель (DFARS).

В Пентагоні пояснили заборону тим, що існують ризики виникнення перебоїв та залежності через постачання. Також в Міноборони апелювали до необхідності укріпляти енергетичну безпеку в Європі.

В Пентагоні зробили акцент на тому, що жодних виключень при підписанні контактів не може бути. Важливо, що американські військові бази, які знаходяться в Азії (приміром, в азійській частині Туреччини), зможуть купувати російські енергоресурси.