В Міністерстві оборони США змінили командувача американським контингентом в Афганістані. Причину такого рішення в Пентагоні не повідомили.

Про це повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

“Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив план щодо передачі командування нашим контингентом в Афганістані від генерала Скотта Міллера до генерала Френка Маккензі”, – повідомив Кірбі.

Міллер залишатиметься в Афганістані, поки не передасть всі справи Маккензі

За словами Кірбі, зміна командування частково спровокована двома фактами – виведення американського контингенту з Афганістану та зменшення кількості військового контингенту.

Президент США Джо Байден сказав з цього приводу, що в уряду Афганістану є достатньо можливостей, аби “встояти після виведення військового контингенту США”. Він додав, що американські військові залишать країну у встановлений строк, а не через кілька днів.

Biden says he believes Afghanistan has "the capacity to be able to sustain the government" after U.S. troops leave, but he's concerned "that they deal with the internal issues they have to be able to generate the kind of support they need nationwide to maintain the government" pic.twitter.com/Oa1ZeptQuZ — CBS News (@CBSNews) July 2, 2021

“Я думаю, що в афганського уряду є можливості, аби утримати владу”, – сказав він.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.