Про це повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

“Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив план щодо передачі командування нашим контингентом в Афганістані від генерала Скотта Міллера до генерала Френка Маккензі”, – повідомив Кірбі.

Міллер залишатиметься в Афганістані, поки не передасть всі справи Маккензі

За словами Кірбі, зміна командування частково спровокована двома фактами – виведення американського контингенту з Афганістану та зменшення кількості військового контингенту.

Президент США Джо Байден сказав з цього приводу, що в уряду Афганістану є достатньо можливостей, аби “встояти після виведення військового контингенту США”. Він додав, що американські військові залишать країну у встановлений строк, а не через кілька днів.

Biden says he believes Afghanistan has "the capacity to be able to sustain the government" after U.S. troops leave, but he's concerned "that they deal with the internal issues they have to be able to generate the kind of support they need nationwide to maintain the government" pic.twitter.com/Oa1ZeptQuZ

— CBS News (@CBSNews) July 2, 2021