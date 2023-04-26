У Пентагоні заявили, що вторгнення Росії в Україну дає США цінні уроки для потенційного конфлікту з Китаєм, починаючи від необхідності створити стабільний потік боєприпасів і закінчуючи інноваціями в космосі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Заступниця глави Пентагону Кетлін Хікс заявила, що США отримали багато інформації з російсько-українського конфлікту у контексті потенційного тихоокеанського конфлікту.

“Зараз ми вчимося розвивати нашу промислову базу та вивчати цю промислову базу, яка протягом останніх 60 років перебувала в певному циклі свят і голоду”, – сказала вона.

Хікс говорила про одну з найбільших проблем, з якою зіткнулись США оскільки планується забезпечити Україну зброєю та боєприпасами для відбиття вторгнення Росії, однак багато оборонних підрядників побоювалися нарощувати виробництво боєприпасів, якщо США вирішать припинити їх закупівлю рік чи два.

Спираючись на 14-місячний досвід війни в Україні, Пентагон намагався надати виробникам зброї більше передбачуваності за допомогою довгострокових контрактів.

Міністерство оборони США також забезпечило так зване президентське повноваження для прискорення поставок зброї на Тайвань. Ці повноваження дозволяють відправляти наявні запаси зброї на острів, а вже згодом замінювати їх.

“Ми думаємо про те, як використовувати ці повноваження прямо зараз для швидшої та більшої потужності доставки боєприпасів для забезпечення наших сил у Тихому океані”, — сказала Хікс.

Як Україна, так і Росія зіткнулися з нестачею ключових боєприпасів під час війни, а США спостерігали виснаження своїх власних запасів, оскільки вони надсилали поставки Україні.

Іншим уроком є важливість космічної сфери для майбутньої війни. Конфлікт підкреслив “неймовірну екосистему комерційних космічних інновацій” США, сказала Хікс.

Під час війни ця екосистема допомогла підтримувати роботу Інтернету в Україні. Це дозволило українським силам точно виявляти цілі, надсилати зображення лінії фронту зовнішньому світу та створило безліч супутникових знімків, які проливають світло на дії російських військ.

“Це допомагає нам думати про можливості, у які найбільше доцільно інвестувати”, — зауважила Хікс.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США виділили Україні понад 35,4 мільярда доларів США. Ця допомога включає понад 1600 зенітних систем Stinger, виготовлених Raytheon Technologies Corp., і 10 000 протитанкових систем Javelin, виготовлених спільним підприємством Lockheed. Martin Corp і Raytheon.

З початку війни США 36 разів застосовували президентські повноваження щодо вилучення обладнання з існуючих військових запасів США, востаннє у пакеті, оціненому в 325 мільйонів доларів.

Хікс додала, що війна в Україні продемонструвала здатність США співпрацювати зі своїми союзниками, щоб чинити економічний “тиск” на агресорів, і підкреслила цінність обміну розвідданими.

“Можливість розмовляти з нашими союзниками, і навіть з Україною і навіть з Росією, заздалегідь, перед вторгненням, щоб сказати: “привіт, ми бачимо, що тут відбувається”. Це справжня перевага”, — сказала вона.

Попри те, що США продовжують озброювати Україну, Хікс зауважила, що їхня основна увага залишатиметься конкуренцією з Китаєм у Тихому океані.

“Ми не намагаємося зважувати між двома театрами. У нас є чітка стратегія, яка зосереджена на Китаї”, — сказала Хікс, додавши, що немає платформ або систем озброєнь, які США не змогли б використовувати в результаті війни.

Хікс повторила попередні оцінки США про те, що Китай не планує неминучого нападу на Тайвань.

“Ми зосереджені на тому, щоб керівництво КНР щодня прокидалося і говорило, що сьогодні не той день для здійснення агресії, яка загрожує інтересам США. На цьому ми зосереджені сьогодні, у 2027, а також у 2035 і 2045 роках”, — сказала Хікс.