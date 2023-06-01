Джерело: Міноборони США.
“Компанія Global Military Products Inc.*, Флорида, отримала контракт із твердофіксованою ціною на суму 118 375 740 доларів США на закупівлю та постачання 35-мм систем протиповітряної оборони Gepard”, – йдеться у повідомленні.
Планується, що виконувати контракт будуть у Йорданії. Кошти на нього виділено із “коштів на закордонні військові продажі (Ініціатива сприяння безпеці України) за 2010 фінансовий рік”.
Утім, надання цих установок не буде швидким процесом – постачання заплановано на 30 травня 2024 року.
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