Джерело: Міноборони США.

“Компанія Global Military Products Inc.*, Флорида, отримала контракт із твердофіксованою ціною на суму 118 375 740 доларів США на закупівлю та постачання 35-мм систем протиповітряної оборони Gepard”, – йдеться у повідомленні.

Планується, що виконувати контракт будуть у Йорданії. Кошти на нього виділено із “коштів на закордонні військові продажі (Ініціатива сприяння безпеці України) за 2010 фінансовий рік”.

Утім, надання цих установок не буде швидким процесом – постачання заплановано на 30 травня 2024 року.