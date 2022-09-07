У США готують детальний аналіз стосовно подальшої допомоги Україні. У Пентагоні розробляють план підтримки української армії у середньо- та довгостроковій перспективі.

Про це повідомило CNN.

План охоплює період після закінчення війни з Росією. Місію очолює голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, заявили три чиновники зі сфери оборони.

Поки процес перебуває на ранній стадії. У США порушують запитання чого потребуватиме Україна у середньостроковій і довгостроковій перспективі з точки зору військової підтримки. Штати мають намір розробити план з розрахунком на наступні п’ять років після завершення російсько-української війни.

Аналіз проводитимуть разом з українцями. Якщо президент США Джо Байден схвалить ініціативу, то це призведе до років майбутніх продажів зброї та створення довгострокової програми від США. Києву нададуть чіткий план щодо розвитку української армії.

Планується, що аналіз представлять протягом одного чи двох місяців. Підтримку будуть підлаштовувати разом з тим, які зміни відбуваються на полі бою та як просуваються українські сили.