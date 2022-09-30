російсько-українська війна

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Пентагон: іранські безпілотники, що використовують росіяни, показали свої «численні невдачі» на полі бою

У Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали "численних невдач" на полі бою.

П’ятниця, 30 вересня 2022, 23:52
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Про це повідомляє CNN з посиланням на слова заступниці заступника міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер.

Вона сказала, що в Пентагоні вже побачили свідчення того, що безпілотні літальні апарати, які пов’язуються з Іраном зазнали численних невдач на полі бою в Україні.

Бейкер додала, що іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу в повномасштабній війні: “Думка, що вони становлять якийсь технологічний стрибок, чесно, просто не підтверджується даними”, – зазначила представниця Пентагону.

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Нагадаємо, що наприкінці серпня США заявили, що Росія володіє іранськими безпілотниками, здатними нести зброю. За словами офіційних осіб, росіяни забрали безпілотники з іранського аеродрому та перевезли їх назад до РФ вантажними літаками в середині серпня.

Довідка. Shahed-136 –  дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.

Теги: безпілотники з Ірану, війна, іранські БПЛА, російська агресія, російсько-українська війна, США, Пентагон

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