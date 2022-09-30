Пентагон: іранські безпілотники, що використовують росіяни, показали свої «численні невдачі» на полі бою

У Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали "численних невдач" на полі бою.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова заступниці заступника міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер.

Вона сказала, що в Пентагоні вже побачили свідчення того, що безпілотні літальні апарати, які пов’язуються з Іраном зазнали численних невдач на полі бою в Україні.

Бейкер додала, що іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу в повномасштабній війні: “Думка, що вони становлять якийсь технологічний стрибок, чесно, просто не підтверджується даними”, – зазначила представниця Пентагону.

Нагадаємо, що наприкінці серпня США заявили, що Росія володіє іранськими безпілотниками, здатними нести зброю. За словами офіційних осіб, росіяни забрали безпілотники з іранського аеродрому та перевезли їх назад до РФ вантажними літаками в середині серпня.

Довідка. Shahed-136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.