Уряд США скерує в Україну додаткові реактивні системи залпового вогню, а також надаватиме координати для нанесення ударів.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post із посиланням на заступника міністра оборони США Коліна Кала.

Він зазначив, що чотири високомобільні артилерійські ракетні системи M142 або HIMARS, які одержала Україна, були лише початком. Тому найближчим часом Києву скерують додаткові РСЗВ.

“Ми збираємося надати українцям те, що їм потрібно, щоби переслідувати цілі на території України”, — наголосив Кал.

Також, за його словами, Пентагон надаватиме Україні розвіддані для нанесення ударів із РСЗВ.

На думку заступника міністра оборони, президент країни-агресорки навряд чи має намір захопити лише східну частину України, особливо після того, як російським військам не вдалося змусити Україну капітулювати цієї весни.

Зокрема, Кал наголосив, що основний наратив, який поширюють російські пропагандистські ЗМІ полягає в тому, що росіяни досягають успіху на сході України, і за його словами, “якоюсь мірою це правда”. Проте такий успіх досягається великими жертвами з обох сторін.