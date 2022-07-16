Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства США.
Представник міністерства оборони Сполучених Штатів зазначив, “американська сторона не відстежує зброю”.
Водночас він додав, що американці досить впевнені, що українці використовують зброю, яку їм надали для боротьби з росіянами та не бачили жодних ознак того, що ця зброя пішла кудись для іншого призначення.
Слід зауважити, що наразі на Заході поширюють російську пропаганду про нібито контрабанду зброї з України. Раніше голова оборонного відомства України Олексій Резніков в інтерв’ю Financial Times зазначав, що в країні розробляють системи відстеження зброї, аби цьому перешкодити.
Також Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний наголосив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів.
- Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про намір створення Тимчасової спеціальної комісії (ТСК), яка б займалась всіма питаннями щодо контролю зброї, яку Україна отримує від своїх західних партнерів для боротьби з російською агресією.
- Зокрема заступниця міністра з питань контролю над озброєннями США Бонні Деніз Дженкінс напередодні також заявила, Сполучені Штати впевнені у зобов’язанні українського уряду належно охороняти та обліковувати оборонне обладнання американського походження.