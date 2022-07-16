На тлі повідомлень про ймовірне потрапляння зброї, яку США надали Україні, до рук терористичних організацій, у Пентагоні заявили, що не бачать підтверджень таким свідченням.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства США.

Представник міністерства оборони Сполучених Штатів зазначив, “американська сторона не відстежує зброю”.

Водночас він додав, що американці досить впевнені, що українці використовують зброю, яку їм надали для боротьби з росіянами та не бачили жодних ознак того, що ця зброя пішла кудись для іншого призначення.

Слід зауважити, що наразі на Заході поширюють російську пропаганду про нібито контрабанду зброї з України. Раніше голова оборонного відомства України Олексій Резніков в інтерв’ю Financial Times зазначав, що в країні розробляють системи відстеження зброї, аби цьому перешкодити.

Також Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний наголосив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів.