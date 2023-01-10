У міністерстві оборони США не бачать ознак того, що Білорусь має намір вступити у війну Росії проти України на боці РФ.

Про це під час телефонного брифінгу повідомила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

Журналісти закликали Сінгх прокоментувати інформацію щодо намірів РФ мобілізувати ще 500 000 росіян для нового наступу на Україну, зокрема й збоку Білорусі.

На це вона заявила, що на даний час немає жодних ознак того, що Білорусь офіційно приєднається до Росії у війні проти України.

“Ми знаємо, що росіяни і білоруси збираються проводити спільні навчання. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт”, – сказала вона.

Сабріна Сінгх наголосила, що Сполучені Штати вважають це лише продовженням спільних навчань.

“І це все”, – додала вона.