Про це під час телефонного брифінгу повідомила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.
Журналісти закликали Сінгх прокоментувати інформацію щодо намірів РФ мобілізувати ще 500 000 росіян для нового наступу на Україну, зокрема й збоку Білорусі.
На це вона заявила, що на даний час немає жодних ознак того, що Білорусь офіційно приєднається до Росії у війні проти України.
“Ми знаємо, що росіяни і білоруси збираються проводити спільні навчання. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт”, – сказала вона.
Сабріна Сінгх наголосила, що Сполучені Штати вважають це лише продовженням спільних навчань.
“І це все”, – додала вона.
- У Республіку Білорусь продовжують прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації.
- Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков оцінив ймовірність наступу на Україну з Білорусі, зазначивши, що з “таким сусідом” ризик нового вторгнення залишається.