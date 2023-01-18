За інформацією ЗМІ, міністерство оборони США надсилає Україні своє озброєння із запасів, що зберігаються на складах в Ізраїлі. Офіційний ізраїльські особи спершу висловлювали занепокоєння через такий крок, оскільки остерігались погіршення відносин з Росією.

Про це повідомляє The New York Times.

Американські та ізраїльські офіційні особи на умовах анонімності повідомили, що Пентагон використовує запаси американського озброєння в Ізраїлі, щоб задовольнити гостру потребу України в артилерійських снарядах.

Мовиться про зброю та боєзапаси, які Пентагон використовує під час конфліктів на Близькому Сході.

Російсько-українська війна перетворилась на війну на виснаження, керовану артилерією. Щоденно кожна зі сторін випускає тисячі снарядів.

В Україні закінчилися боєзапаси для своєї зброї радянських часів, і вона в основному перейшла на стрільбу артилерією та снарядами, наданими Сполученими Штатами та іншими західними союзниками.

Артилерія є основою наземної бойової вогневої потужності як для України, так і для Росії, і результат війни може залежати від того, у якої сторони першою закінчаться боєзапаси, кажуть військові аналітики.

Оскільки запаси в Сполучених Штатах обмежені, а американські виробники зброї ще не в змозі встигати за темпами бойових дій України, Пентагон звернувся до двох альтернативних поставок снарядів, щоб подолати розрив: один у Південній Кореї та інший в Ізраїлі, про використання яких у війні в Україні раніше не повідомлялося.

Ізраїль постійно відмовлявся постачати зброю Україні через побоювання зіпсувати відносини з Москвою та спочатку висловлював занепокоєння щодо того, що він може бути співучасником озброєння України, якщо Пентагон вилучить свої боєзапаси з запасів в Ізраїлі. Ізраїльські та американські офіційні особи повідомили, що близько половини з 300 000 патронів, призначених для України, вже відправлено в Європу і згодом будуть доставлені через Польщу.

Поки високопосадовці оборонних і військових відомств з десятків країн, зокрема країн НАТО, готуються зустрітися на авіабазі Рамштайн у Німеччині 20 січня, щоб обговорити відправку Україні додаткових танків та іншої зброї, офіційні особи США намагаються за лаштунками зібрати достатньо снарядів, щоб Київ мав їх достатньо цього року, включно з передбачуваним весняним наступом.

“Оскільки лінія фронту зараз здебільшого нерухома, артилерія стала найважливішим видом бойових дій”, — сказав Марк Ф. Канчіан, колишній стратег із питань зброї Білого дому, у новому дослідженні для Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, де він працює. старшим радником.

В іншому аналізі, опублікованому минулого місяця Дослідницьким інститутом зовнішньої політики, мовиться, що якщо Україна продовжуватиме стабільно отримувати боєзапаси, зокрема для артилерії, а також запасні частини, вона матиме хороші шанси повернути собі більше території, захопленої Росією.

“Питання в тому, чи виявиться цих переваг достатньо для того, щоб українські сили відбили територію від закріплених російських військ”, – пишуть Роб Лі та Майкл Кофман, провідні військові аналітики.

Озброєння українських військових достатньою кількістю артилерійських боєзапасів є частиною більших зусиль під керівництвом Америки, спрямованих на підвищення їх загальної бойової потужності шляхом надання більш точної зброї великої дальності, західних танків і броньованих бойових машин, а також загальновійськової підготовки.

На даний час Сполучені Штати надіслали або пообіцяли надіслати Україні трохи більше мільйона 155-міліметрових снарядів. Значна частина цього — хоча менше половини — походить із запасів в Ізраїлі та Південній Кореї, сказав високопоставлений чиновник США на умовах анонімності для обговорення оперативних питань.

Інші країни Заходу, зокрема Німеччина, Канада, Естонія та Італія, відправили в Україну 155-міліметрові снаряди.

Українська армія використовує близько 90 000 артилерійських снарядів на місяць, що приблизно вдвічі більше, ніж у Сполучених Штатах і європейських країнах разом узятих, кажуть представники США та Заходу. Решта має надходити з інших джерел, включаючи існуючі запаси або комерційні продажі.

Кофман сказав в інтерв’ю, що без коригування того, як українська армія воює, майбутні українські наступальні операції можуть вимагати значно більше артилерійських боєприпасів, щоб просунутися проти укріпленої російської оборони.

Представники Пентагону кажуть, що вони повинні переконатися, що навіть коли вони озброюють Україну, американські запаси не опустяться до небезпечно низького рівня. За словами двох високопоставлених ізраїльських чиновників, Сполучені Штати пообіцяли Ізраїлю, що поповнять запаси зі складів на своїй території та негайно відправлять боєприпаси у разі надзвичайної ситуації.

“Ми впевнені, що зможемо і надалі підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. І ми впевнені, що зможемо й надалі підтримувати рівні готовності, які є життєво важливими для захисту нашої країни”, – заявив журналістам минулого тижня речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

У коментарі The New York Times Райдер сказав, що Пентагон “не буде обговорювати розташування або підрозділи, що надають обладнання або матеріали”, посилаючись на міркування оперативної безпеки.

Ці військові запаси відіграють ключову роль.

Коли минулого року Пентагон вперше підняв ідею вилучення боєзапасів із запасів, ізраїльські офіційні особи висловили стурбованість реакцією Москви.

Ізраїль запровадив майже повне ембарго на продаж зброї Україні, побоюючись, що Росія може у відповідь використати свої сили в Сирії, щоб обмежити ізраїльські авіаудари, націлені на сили Ірану та Хезболли.

Відносини Ізраїлю з Росією перебувають під пильною увагою після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року, і українські офіційні особи критикували уряд Ізраїлю за надання їхній країні лише обмеженої підтримки та підкорення тиску з боку Росії.

Поки війна тривала, Пентагон та ізраїльтяни досягли угоди про переміщення близько 300 000 155-міліметрових снарядів, повідомили ізраїльські та американські офіційні особи.

Американське бажання перемістити боєзапаси було офіційно заявлено в зашифрованій телефонній розмові між міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном III і Бенні Ганцем, тодішнім міністром оборони Ізраїлю, за словами ізраїльського чиновника, який був поінформований про подробиці розмови.

Ганц виніс це питання на розгляд ізраїльського кабінету. Чиновники попросили почути думку оборонного відомства, представники якого рекомендували прийняти план, щоб уникнути напруженості зі Сполученими Штатами, зокрема тому, що боєзапаси були американською власністю. Яїр Лапід, який тоді був прем’єр-міністром, схвалив запит наприкінці обговорення.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що Ізраїль не змінив своєї політики щодо ненадання Україні летальної зброї, а скоріше погодився з рішенням США використовувати власні боєзапаси на свій розсуд.

Минулого року Пентагон також звернувся до Південної Кореї щодо передачі Україні боєзапасів із американських запасів.

Південнокорейці були більш охочі, ніж ізраїльтяни, працювати зі Сполученими Штатами щодо використання запасів, сказав високопоставлений чиновник США. Але вони також заперечували проти доставки артилерійських снарядів безпосередньо в Україну, хоча з інших причин, сказав чиновник. Уряд Південної Кореї не хотів, щоб артилерійські снаряди мали маркування R.O.K. (Республіка Корея), які з’явилися в Україні всупереч правилам південнокорейського експорту зброї.

Було досягнуто компромісу. Артилерійські снаряди з корейських запасів будуть відправлені для поповнення американських запасів в інших місцях.

Сполучені Штати також погодилися придбати 100 000 нових артилерійських снарядів у Південної Кореї, про що раніше повідомляла The Wall Street Journal.

Офіційні особи США кажуть, що доступ до закордонних запасів допоможе українцям, поки американські виробники боєзапасів не зможуть наростити своє виробництво.

Водночас офіційні особи Пентагону заявили, що артилерійський вогонь Росії різко скоротився за останні тижні, можливо, відображаючи нормування снарядів через низькі запаси. Представники Білого дому заявили в листопаді, що Північна Корея доставляє артилерійські снаряди до Росії, що є ще однією ознакою ймовірної нестачі боєзапасів, заявили офіційні особи США.

Також Сполучені Штати допомагають Україні використовувати боєзапаси ефективніше.

Українці стільки стріляли з ртилерії, що близько третини 155-міліметрових гаубиць, наданих Сполученими Штатами та іншими західними країнами, потребують ремонту.

Влітку, під час інтенсивних боїв між Україною та Росією в східному регіоні Донбасу, представники Пентагону зібрали супутникові зображення, які показали спустошення сільськогосподарських угідь між лініями окопів обох сил. Поля були перетворені на місячні краєвиди, порізані тисячами кратерів.

Відтоді американські чиновники схиляються до того, щоб українці використовували свою артилерію більш розумно. А поява високоточної реактивної артилерії, як-от реактивної артилерії HIMARS, дозволила Україні наносити удари більш вміло.