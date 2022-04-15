Пентагон підтвердив, що крейсер «Москва» потонув унаслідок удару українських ракет

Про це повідомляє CNN.
Дві українські ракети “Нептун” вразили “Москву” у Чорному морі на початку цього тижня. У детальнішій оцінці американського чиновника підтвердилося, що удар і подальше затоплення корабля спричинила українська ракета.
Ще вчора у США зі “середньою впевненістю” вірили у те, що українська версія подій щодо ракетного удару по військовому кораблю, яку оскаржує РФ, є точною.
- 13 квітня стало відомо про пожежу на ракетному крейсері “Москва” Чорноморського флоту РФ. На думку експерта зі США, втрата цього військово-морського флагмана стала для Росії “нищівним ударом”.
- Також успішний запуск ракет “Нептун”, що вразили російський крейсер “Москва” – це свято всього оборонного комплексу України, переконаний п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.
- Зокрема у розвідці Великої Британії зреагували на затоплення російського крейсера “Москва”, який відігравав ключову роль у чорноморському флоті РФ.