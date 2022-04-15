Пентагон підтвердив, що крейсер «Москва» потонув унаслідок удару українських ракет

Про це повідомляє CNN.

Дві українські ракети “Нептун” вразили “Москву” у Чорному морі на початку цього тижня. У детальнішій оцінці американського чиновника підтвердилося, що удар і подальше затоплення корабля спричинила українська ракета.

Ще вчора у США зі “середньою впевненістю” вірили у те, що українська версія подій щодо ракетного удару по військовому кораблю, яку оскаржує РФ, є точною.