Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.
У повідомленні зазначається, що нове командування впорядкує систему навчання та допомоги, яка була створена після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами кількох військових і представників адміністрації, система буде підпорядкована єдиному новому командуванню, яке базуватиметься в Німеччині, а очолювати його буде високопоставлений генерал США.
За словами високопоставлених чиновників США, генерал Крістофер Г. Каволі, найвищий американський офіцер в Європі, нещодавно представив пропозицію з описом змін міністру оборони США Ллойду Остіну. Натомість Остін і його головні помічники розглядають план і, ймовірно, приймуть остаточне рішення в найближчі тижні. Адже Білий дім і Пентагон схвалюють цей підхід.
У повідомленні наголосили, що нове командування сигналізує про те, що Сполучені Штати Америки очікують, що загроза з боку Росії для України та її сусідів зберігатиметься протягом багатьох років.
“Це визнає реальність важливої місії з надання безпекової допомоги нашим українським партнерам. Це також створить формальну структуру безпеки, якої можуть дотримуватися наші союзники й партнери, передаючи своє обладнання і підготовку в руки українців “, – сказав адмірал Джеймс Г. Ставрідіс, верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у 2009 – 2013 роках.
У повідомленні зазначається, що нове командування, яке підпорядковуватиметься генералу Каволі, виконуватиме рішення, прийняті Контактною групою з питань оборони України, коаліцією 40 країн, яку Міністерство оборони США створило після широкомасштабного російського вторгнення з метою задоволення потреб і запитів України. Зокрема, цього тижня в Брюсселі відбулася зустріч вищих військових посадовців країн-членів групи.
Варто зауважити, що близько 300 осіб будуть призначені для місії, яка буде розташована у Вісбадені, Німеччина, штаб-квартирі армії США в Європі. Проте значна частина підготовки українських солдатів на американських системах озброєння вже відбувається там.
“Пропозиція виникла цього року у генерала Тода Д. Волтерса, попередника генерала Каволі, і була доопрацьована після того, як генерал Каволі прийняв командування в липні”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Міністерство оборони США оголосило про надання Україні додаткової безпекової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів США в межах Ініціативи сприяння безпеці України, тобто ці кошти витратять на виробництво та постачання нової зброї. Ця зброя не надходитиме безпосередньо з запасів зброї в США, які вже існують.
Зокрема вісімнадцять високомобільних артилерійських ракетних систем і “супутні боєприпаси” включені в пакет.
Пакет допомоги також містить 150 броньованих багатоцільових колісних машин високої мобільності, 40 вантажівок і 80 причепів для «транспортування важкого обладнання», додаткові радари для безпілотних літальних систем, серед іншого.
- Україна отримала від США надточні артилерійські снаряди Excalibur. Боєприпаси мають GPS-наведення та здатні вражати на відстані 40,5 кілометрів.
- 8 вересня президент США Джо Байден провів розмову з низкою міжнародних лідерів та подальшу підтримку України.
- Учасники переговорів щодо законопроєкту про тимчасові витрати в Конгресі США погодилися включити близько $12 мільярдів нової допомоги Україні у відповідь на запит адміністрації Байдена.