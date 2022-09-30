В Міністерстві оборони США планують створити нове командування, яке буде координувати озброєння та навчання українських військових.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

У повідомленні зазначається, що нове командування впорядкує систему навчання та допомоги, яка була створена після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами кількох військових і представників адміністрації, система буде підпорядкована єдиному новому командуванню, яке базуватиметься в Німеччині, а очолювати його буде високопоставлений генерал США.

За словами високопоставлених чиновників США, генерал Крістофер Г. Каволі, найвищий американський офіцер в Європі, нещодавно представив пропозицію з описом змін міністру оборони США Ллойду Остіну. Натомість Остін і його головні помічники розглядають план і, ймовірно, приймуть остаточне рішення в найближчі тижні. Адже Білий дім і Пентагон схвалюють цей підхід.

У повідомленні наголосили, що нове командування сигналізує про те, що Сполучені Штати Америки очікують, що загроза з боку Росії для України та її сусідів зберігатиметься протягом багатьох років.

“Це визнає реальність важливої місії з надання безпекової допомоги нашим українським партнерам. Це також створить формальну структуру безпеки, якої можуть дотримуватися наші союзники й партнери, передаючи своє обладнання і підготовку в руки українців “, – сказав адмірал Джеймс Г. Ставрідіс, верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у 2009 – 2013 роках.

У повідомленні зазначається, що нове командування, яке підпорядковуватиметься генералу Каволі, виконуватиме рішення, прийняті Контактною групою з питань оборони України, коаліцією 40 країн, яку Міністерство оборони США створило після широкомасштабного російського вторгнення з метою задоволення потреб і запитів України. Зокрема, цього тижня в Брюсселі відбулася зустріч вищих військових посадовців країн-членів групи.

Варто зауважити, що близько 300 осіб будуть призначені для місії, яка буде розташована у Вісбадені, Німеччина, штаб-квартирі армії США в Європі. Проте значна частина підготовки українських солдатів на американських системах озброєння вже відбувається там.

“Пропозиція виникла цього року у генерала Тода Д. Волтерса, попередника генерала Каволі, і була доопрацьована після того, як генерал Каволі прийняв командування в липні”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Міністерство оборони США оголосило про надання Україні додаткової безпекової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів США в межах Ініціативи сприяння безпеці України, тобто ці кошти витратять на виробництво та постачання нової зброї. Ця зброя не надходитиме безпосередньо з запасів зброї в США, які вже існують.

Зокрема вісімнадцять високомобільних артилерійських ракетних систем і “супутні боєприпаси” включені в пакет.

Пакет допомоги також містить 150 броньованих багатоцільових колісних машин високої мобільності, 40 вантажівок і 80 причепів для «транспортування важкого обладнання», додаткові радари для безпілотних літальних систем, серед іншого.