Міноборони США планує відновити надсекретні програми в Україні. У разі схвалення цей крок дозволить військам спеціальних операцій США використовувати українських оперативників для спостереження за пересуваннями росіян і боротьби з дезінформацією.

Про це повідомляє The Washington Post.

Пентагон закликає Конгрес США відновити фінансування двох надсекретних програм в Україні, зупинених перед повномасштабним вторгненням Росії. У разі схвалення цей крок дозволить американським підрозділам спеціальних операцій залучати українських оперативників для спостереження за переміщеннями російських військ і протидії дезінформації.

Рішення навряд чи буде ухвалено до осені. Представники оборонного відомства готують пропозицію для розгляду законодавцями в найближчі місяці, коли почнеться робота над законопроєктом Пентагону про політику та фінансування наступного року.

Якщо пропозиції ухвалять, ці програми можуть відновитися вже у 2024 році, хоча залишається незрозумілим, чи дозволить адміністрація президента США Джо Байдена американським спецназівцям повернутися в Україну для нагляду за ними, чи військові намагатимуться зробити це з сусідньої країни. Відомо, що жоден американський військовослужбовець не діяв в Україні з початку війни, окрім невеликої кількості, осіб, які працюють у посольстві США в Києві.

Офіційні особи Конгресу сказали, що важко передбачити результат, особливо враховуючи, що республіканці розділилися щодо величезних сум, витрачених на Україну. Інші стверджують, що відносно невеликі витрати на програми – 15 мільйонів доларів на рік для такої діяльності в усьому світі – є вигідною угодою порівняно з десятками мільярдів доларів, які витрачаються на навчання та озброєння українських сил, а також на поповнення арсеналів США.

Військові чиновники прагнуть відновити цю діяльність в Україні, щоб гарантувати, що важко здобуті стосунки не будуть втрачені, поки триває російсько-українська війна, сказав Марк Шварц, генерал у відставці, який очолював спецоперації США в Європі, коли програми почалися в 2018 році.

“Коли ви призупиняєте ці речі через зміну масштабу конфлікту, ви втрачаєте доступ, а це означає, що ви втрачаєте інформацію про те, що насправді відбувається в конфлікті”, – сказав він.

Американські спецназівці, використовуючи подібні фінансові повноваження, протягом багатьох років оплачували окремі іноземні військові та воєнізовані підрозділи на Близькому Сході, в Азії та Африці, використовуючи їх як “сурогатів” у контртерористичних операціях проти Аль-Каїди, Ісламської держави та їхніх філій.

Новіші сурогатні програми, такі як ті, що використовуються в Україні, вважаються формою “нерегулярної війни”. Вони призначені для використання проти супротивників, таких як Росія та Китай, з якими Сполучені Штати конкурують, а не відкрито конфліктують.

Критики, включно з деякими на Капітолійському пагорбі, кажуть, що така діяльність ризикує залучити Сполучені Штати до більш прямої ролі у війні в Україні. Однак представники оборонного відомства стверджують, що, на відміну від масштабніших і відкритіших зусиль Пентагону озброїти українську армію, таємні сурогатні програми не сприятимуть безпосередньо боєздатності України, оскільки залучені оперативники та їхні американські керівники будуть обмежені виконанням лише ненасильницьких завдань.

Дискусія виникає перед наближенням першої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Коли адміністрація Байдена різко прискорює та розширює обсяг військової допомоги, яку вона надає уряду в Києві, навіть попри неодноразові протести Росії та погрози ескалації. Останніми тижнями президент Байден дозволив постачання боєзапасів і передової зброї, включаючи важкі танки та іншу броньовану техніку. Відновлення цих нерегулярних військових програм ще більше поглибило б участь Вашингтона, надаючи американському військовому персоналу практичний контроль над українськими оперативниками в зоні бойових дій.

Як правило, розгортання групи сурогатного контролю в країні, що приймає, було необхідним як частина цих програм, хоча загони спеціальних операцій США за останні роки звикли надавати консультації сурогатним і партнерським силам далеко від лінії фронту. Байден пообіцяв, що не буде розміщувати війська всередині країни, за винятком окремих випадків, які включають військового аташе та співробітників служби безпеки, які працюють у посольстві.

Сурогатні операції, подібні до тих, що відбуваються в Україні, називаються “програмами 1202” на честь розділу 1202 Закону про дозвіл на національну оборону 2018 року, закону, який схвалив їх використання та фінансування. Положення визначає, що такі програми не можна використовувати під час “традиційного збройного конфлікту”, що призвело до їх зупинення минулого року.

Пентагон марно намагався переглянути це формулювання під час обговорення Конгресом цьогорічного закону про оборонний бюджет. Військові чиновники хочуть, щоб замість цього було сказано, що така діяльність може тривати, якщо приймаюча нація, а не самі Сполучені Штати, вступить у відкриту війну. Крім найближчої користі від відновлення цих двох програм в Україні, Пентагон бачить можливість переконати законодавців розширити повноваження, щоб така зупинка не була необхідною деінде в майбутньому, – сказав один урядовець.

Кеннет Тово, генерал у відставці, який очолював армійські сили спеціальних операцій, коли було запропоновано та прийнято повноваження 1202, сказав, що військові стурбовані тим, що ці обмеження перервали корисне джерело розвідувальної інформації в Україні та ризикують зробити це знову в іншому конфлікті .

“Ми маємо звичку робити таке, коли ми перериваємо речі, витягуємо людей після багатьох років інвестицій, реагуючи на зміни в конфлікті, а потім ми дивуємося, коли у нас менше інформації та менше розуміння того, що відбувається в результаті”, – сказав він.

Опоненти стверджують, що Росія може сприйняти відновлення програм як провокацію та відповісти розширенням масштабів своєї війни. Один чиновник, знайомий з переговорами, сказав, що з цієї причини Пентагону буде важко залучити скептично налаштованих законодавців.

“Те, що почалося як розвідувальна місія, може швидко перетворитися на бій, коли в сурогатів почнуть стріляти”, – сказав чиновник. “Я думаю, що це реальна можливість в Україні, і я не впевнений, як департамент збирається змінити думку людей про це в Конгресі”.

Прихильники, включно з нинішніми та колишніми посадовими особами оборони та деякими співробітниками Конгресу, кажуть, що секретність навколо програм 1202 змусила їх виглядати більш агресивними, ніж вони є, значною мірою через те, що Розділ 1202 походить від повноважень – під назвою Розділ 127e – що дозволяє спецопераціям США оплачувати та споряджати іноземні війська, а також відправляти їх на місії для вбивства або захоплення підозрюваних терористів. Сурогати нерегулярних військових дій, навпаки, проводили лише те, що армія США називає “некінетичними” – або ненасильницькими – місіями.

За словами одного з посадовців оборонного відомства, Конгрес більше знайомий із програмами боротьби з тероризмом, оскільки його інформували про таку діяльність протягом багатьох років.

“Важко пояснити законодавцям, що нова програма використовується зовсім по-іншому”, – сказав він.

Програми нерегулярних військових дій, які фінансуються Розділом 1202, і більш численні антитерористичні програми дозволяють командам зелених беретів, морських рейдерів і військово-морських котиків за згодою уряду країни перебування та відповідного посольства США віддавати їм місії та накази.

Сурогатні програми боротьби з тероризмом викликали критику за те, що вони стирають межу між тим, де Сполучені Штати беруть участь у збройних військових операціях, і де знаходяться місцеві країни. Суворо засекречені програми 127e також звільняються від законодавства, яке вимагає перевірки інших іноземних військових і воєнізованих формувань з дотриманням прав людини, перш ніж війська США зможуть працювати з ними. Нові програми 1202 також звільнені від цієї вимоги.

Перед повномасштабним вторгненням Росії війська спеціальних операцій США проводили в Україні дві сурогатні програми нерегулярних військових дій. В одному з них: “У нас були люди, які розбирали російську пропаганду та розповідали правдиву історію в блогах”, – сказав представник спільноти Special Operations.

Американські командос використали другу програму, щоб відправити українських оперативників на таємні розвідувальні місії на сході України. “Ми б навчили сурогатів збирати сигнали розвідки з російської радіолокаційної батареї та інші подібні речі”, – сказав інший урядовець. “Ми не готували і не платили українцям, щоб вони йшли вбивати росіян за нас”.

Шварц, генерал у відставці, сказав, що на момент початку програм російські військові шпигуни переважали на сході України. “Були всі ці ознаки російського впливу, і ми хотіли викрити це, – сказав він, – але ми не обов’язково хотіли, щоб нас вважали тими, хто це озвучує”.

За словами Шварца, американські спецназівці в Україні не забезпечували своїх сурогатів навчанням або зброєю, яка могла б викликати проблеми згодом у разі неправильного використання. “Ми не збиралися озброювати українців складними засобами для підриву, тому що якщо вони перенесуть це через кордон із Росією та використають американську вибухівку для диверсійних операцій, які ми не санкціонували, це призведе до ескалації”, – сказав він.

У разі повторного дозволу програми все одно будуть обмежені небойовими операціями. Розділ 1202 визначає, що сурогатні війська не можуть виконувати жодних місій. Сили спеціальних операцій США “не мають жодних законних повноважень на це”.