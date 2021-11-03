Про це йдеться у доповіді Пентагона.

Також у відомстві допускають, що Пекін вже створив власну ядерну тріаду, яка складається з міжконтинентальних балістичних ракет, ядерної авіації та ядерних підводних ракетоносців.

Згідно з даними американської розвідки, Китай упродовж наступних дев’яти років може збільшити кількість ядерних боєголовок. Загалом їх кількість до 2030 року може сягнути понад тисячу.

“Темпи ядерної експансії Китаю прискорюються та це може призвести до того, що вони матимуть до 2027 року понад 700 ядерних боєголовок. Але також вони планують поповнити свій арсенал до щонайменше однієї тисячі боєголовок до 2030 року”, – йдеться в доповіді.

В Пентагоні зазначили, що темпи нарощування кількості ядерних боєголовок більші, аніж вони прогнозували торік.

У міноборони США також вважають, що КНР має наміри підвищити рівень бойової готовності ядерних сил у мирний час, модернізувати та розширити їх.

Зауважимо, що доповідь вийшла в той час, як напруженість між США та Китаєм зросла через потенційну війну за Тайвань. Військові планувальники та експерти стурбовані тим, що Китай розширює свої ядерні сили задля обмеження спроможності американської армії у разі конфлікту.

Самі США, згідно з даними проєкту ядерної інформації Федерації американських учених, мають 3800 боєголовок (з них 1800 – розгорнуті).

Експерт з ядерної зброї в Міддлберійському інституті Джеффрі Льюїс сказав, що важливо зберігати певний скептицизм щодо прогнозів Пентагону.

“Я обережно ставлюся до інформації щодо 1000 боєголовок за чисту монету, але здається очевидним, що китайці більше не готові миритися з ядерною першістю США”, – додав він.