Міноборони США закликало свої війська, дислоковані у Південній Кореї, надати обладнання Україні для допомоги у війни проти Росії. Такий крок є черговими зусиллями Штатів з підтримки матеріально-технічних запасів ЗСУ.

Про це повідомило Reuters

Збройні сили США в Кореї (USFK) мають близько 28 500 військовослужбовців.

“Це не має жодного впливу на наші операції та нашу здатність виконувати наші непохитні зобов’язання щодо захисту нашого союзника, Республіки Корея”, – заявив речник ЗС США полковник Айзек Тейлор.

Детальної інформації щодо типів обладнання, скільки було запитано або вже передано, не надали.

Цього тижня з’явилася інформація, що США перенаправляють боєприпаси з Ізраїлю і Південної Кореї до України. Щодо цього питання Міноборони Південної Кореї заявило, що тісно координує дії зі Сполученими Штатами для підтримання боєготовності.

Південна Корея дотримується політики того, щоб не постачати до України летальну зброю, аби уникати протистояння з Росією – як з економічних причин, так і через вплив, який Кремль може мати на країну.