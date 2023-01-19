Про це повідомило Reuters
Збройні сили США в Кореї (USFK) мають близько 28 500 військовослужбовців.
“Це не має жодного впливу на наші операції та нашу здатність виконувати наші непохитні зобов’язання щодо захисту нашого союзника, Республіки Корея”, – заявив речник ЗС США полковник Айзек Тейлор.
Детальної інформації щодо типів обладнання, скільки було запитано або вже передано, не надали.
Цього тижня з’явилася інформація, що США перенаправляють боєприпаси з Ізраїлю і Південної Кореї до України. Щодо цього питання Міноборони Південної Кореї заявило, що тісно координує дії зі Сполученими Штатами для підтримання боєготовності.
Південна Корея дотримується політики того, щоб не постачати до України летальну зброю, аби уникати протистояння з Росією – як з економічних причин, так і через вплив, який Кремль може мати на країну.
- За інформацією ЗМІ, міністерство оборони США надсилає Україні своє озброєння із запасів, що зберігаються на складах в Ізраїлі. Офіційний ізраїльські особи спершу висловлювали занепокоєння через такий крок, оскільки остерігались погіршення відносин з Росією.
- Швеція планує надати Україні найсучаснішу артилерію та бронетехніку. Зокрема планується передати 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.
- Естонія оголосила про ухвалення рішення щодо надання Україні військової допомоги на суму 113 мільйонів євро. Планується надати непряму вогневу і протитанкову зброю, а також боєприпаси.