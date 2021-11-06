Пентагон повідомив про скупчення російських військ на кордоні з Україною

У США продовжують спостерігати за активністю російських військових на кордоні з Україною. Там переконані, що така активність має масштабний характер.

Про це повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

Як сповіщалось, раніше американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

5 листопада представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США спостерігають за скупченням російських військ на кордоні з Україною

“Ми продовжуємо спостерігати за незвичайною активністю російських військових поблизу кордону з Україною. Ми продовжуємо консультуватися із союзниками та партнерами з цієї теми”, – сказав він.

Водночас він не сказав, що не коментуватиме щодо намірів Росії та не може вдаватися до деталей оцінок розвідки. Але запевнив, що “будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, серйозно турбуватимуть США”.

“Ми закликаємо Росію бути більш зрозумілою у її намірах там (на кордоні з Україною, – ред.)”, – зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналіста, у чому полягає незвичність цієї активності, Кірбі сказав, що “йдеться про масштабність, про розміри підрозділів”.