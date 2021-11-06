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Пентагон повідомив про скупчення російських військ на кордоні з Україною

У США продовжують спостерігати за активністю російських військових на кордоні з Україною. Там переконані, що така активність має масштабний характер.

Субота, 6 листопада 2021, 11:48

Про це повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

Як сповіщалось, раніше американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

5 листопада  представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США спостерігають за скупченням російських військ на кордоні з Україною

“Ми продовжуємо спостерігати за незвичайною активністю російських військових поблизу кордону з Україною. Ми продовжуємо консультуватися із союзниками та партнерами з цієї теми”, – сказав він.

Водночас він не сказав, що не коментуватиме щодо намірів Росії та не може вдаватися до деталей оцінок розвідки. Але запевнив, що “будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, серйозно турбуватимуть США”.

“Ми закликаємо Росію бути більш зрозумілою у її намірах там (на кордоні з Україною, – ред.)”, – зазначив він. 

Відповідаючи на запитання журналіста, у чому полягає незвичність цієї активності, Кірбі сказав, що “йдеться про масштабність, про розміри підрозділів”.

“Весняне” стягнення російських військ

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Запад-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

20 квітня стало відомо, що Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки, про що свідчать нові супутникові знімки.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “перевірки військ”, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

18 травня головнокомандувач ЗСУ  Хомчак заявив, що попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вдовж кордону з Україною.

  • Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має тривати режим  повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.
  • З січня до 8 квітня, за словами президента Володимира Зеленського, загинули 26 українських військових. Президент визнавав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.
  • За час дії режиму припинення вогню (з липня 2020 року по травень 2021 року) внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань РФ поранено понад 100 українських захисників, понад 30 — вбито. 

 

Теги: війська, Війна на Донбасі, війська, Джон Кірбі, кордон, російська агресія, Росія, США, Пентагон

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