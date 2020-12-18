Про це повідомляє видання Axios з посиланням на вищих посадових осіб адміністрації.

Команда Байдена сподівається, що взаємодія з Пентагоном продовжиться після святкової паузи. Чиновники досі не знають, що спонукало Міллера до цього рішення. Ймовірно, на це рішення повпливав чинний президент Трамп.

Крок Міллера продемонстрував недовіру Пентагону до обраного президента Джо Байдена.

Відомо, що ввечері у четвер Міллер несподівано наказав чиновникам Пентагону скасувати заплановані перехідні зустрічі.

Один із чиновників Пентагону зазначив, що це рішення не несе великого значення. Він назвав крок Міллера “простою затримкою кількох останніх запланованих зустрічей до Нового року”.

“Сьогодні та наступного тижня у нас було та буде понад два десятки засідань. Співробітники Міністерства оборони, які працювали на засіданнях, були перевантажені кількістю нарад. Тим самим вищим керівникам потрібно було виконувати повсякденну роботу, але вони були поглинені перехідними діями… Після свят ми відведемо два тижні на процедуру передачі влади. Ми все ще прагнемо продуктивного переходу”, – сказав чиновник.