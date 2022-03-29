Міністерство оборони США планує прискорити виробництво зенітних ракет Stinger і протитанкових ракет Javelin, щоб поповнити власні вичерпані запаси, оскільки продовжується постачання зброї українським військам, які протистоять російському вторгненню.

Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела у Пентагоні.

Згідно з нещодавнім списком побажань щодо військової допомоги, Україна хоче щодня доставляти зі США 500 протитанкових ракет Javelin і 500 зенітних ракет Stinger.

Станом на 7 березня, США та інші члени НАТО надіслали в Україну близько 17 000 протитанкових і 2 000 зенітних ракет. Як зазначають у телерадіокомпанії, з того часу ця кількість, безумовно, збільшилася, але оновлення поки що не оприлюднили.

Пізніше, 16 березня, у Білому дому оголосили про пакет допомоги у розмірі 800 мільйонів доларів, який передбачає надання 800 додаткових зенітних систем Stinger і 2000 протитанкових ракетних систем Javelin.

Наразі виробництво партії ракет Stinger займає від 18 до 24 місяців, залежно від розміру партії. Водночас згідно з бюджетними документами міністерства оборони США, станом на 2022 рік протитанкові системи Javelin можуть вироблятися понад 6 000 штук на рік.