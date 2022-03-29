Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела у Пентагоні.
Згідно з нещодавнім списком побажань щодо військової допомоги, Україна хоче щодня доставляти зі США 500 протитанкових ракет Javelin і 500 зенітних ракет Stinger.
Станом на 7 березня, США та інші члени НАТО надіслали в Україну близько 17 000 протитанкових і 2 000 зенітних ракет. Як зазначають у телерадіокомпанії, з того часу ця кількість, безумовно, збільшилася, але оновлення поки що не оприлюднили.
Пізніше, 16 березня, у Білому дому оголосили про пакет допомоги у розмірі 800 мільйонів доларів, який передбачає надання 800 додаткових зенітних систем Stinger і 2000 протитанкових ракетних систем Javelin.
Наразі виробництво партії ракет Stinger займає від 18 до 24 місяців, залежно від розміру партії. Водночас згідно з бюджетними документами міністерства оборони США, станом на 2022 рік протитанкові системи Javelin можуть вироблятися понад 6 000 штук на рік.
- Також перші поставки нової військової допомоги у розмірі $800 мільйонів, яку президент США Джо Байден надсилає Україні, вже почали надходити до країни.
- Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден погодив надання Україні “історичних” $13,6 мільярда допомоги.
- Своєю чергою, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення щодо вигнання РФ – рішення було ухвалено одностайно. Також ПАРЄ закликала надати Україні засоби протиповітряної оборони для самозахисту.
- Водночас у НАТО занепокоєні тим, що РФ може застосувати хімічну зброю в операції під “фальшивим прапором” в Україні.