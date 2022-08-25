Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на представників США.
Так, присвоєння назви військової місії в Україні офіційно визнає військову підтримку США за прикладом, як раніше Пентагон називав місії в Іраку та Афганістані операціями “Іракська свобода”, “Незламна свобода” та “Вартовий свободи”.
Присвоєння операції власної назви – бюрократична формальність, проте вона має кілька серйозних юридичних наслідків, зазначили у BBC.
По-перше, це формальне визнання Вашингтоном того факту, що американська армія бере участь у конкретних бойових діях — навіть якщо її військові й не б’ються на боці союзника, а лише навчають його армію, постачають озброєння та розвіддані.
По-друге, лише після цього Конгрес може почати надавати союзникам довгострокове цільове фінансування, а також надавати відстрочки в оплаті військових замовлень.
По-третє, тільки в межах “названої” операцій можливе заснування будь-яких спеціальних виплат за службу, стрічок та нагород для військовослужбовців, які беруть у ній участь.
Вибір командувача, відповідального за координацію зусиль, свідчить про намір Пентагону створити постійну команду допомоги Україні, тобто перехід від переважно одноразових проектів щодо навчання та допомоги українцям до довгострокової стратегії, яка може тривати не один рік.
- 24 серпня Міністерство оборони США оголосило приблизно про 3 мільярди доларів додаткової допомоги Україні в галузі безпеки в межах спеціальної Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). До нового пакету, що є найбільшим траншем безпекової допомоги станом на сьогодні, зокрема увійдуть шість зенітно-ракетних комплексів NASAMS та системи протидії безпілотникам VAMPIRE.
- Раніше повідомлялося, що за інформацією ЗМІ, у Сполучених Штатах Америки, в День Незалежності України готуються оголосити про додатковий пакет військової допомоги на три мільярди доларів.
- Після телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про новий пакет безпекової допомоги від Сполучених Штатів.
- 25 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Лідери обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини.