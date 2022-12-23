Про це повідомляє Politico з посиланням на слова офіційних осіб Міністерства оборони США.

З початку широкомасштабного вторгнення РФ українські військові проходять навчання на різних системах озброєнь, наданих НАТО, в тому числі високомобільних артилерійських ракетних систем американського виробництва, у Східній Європі, Німеччині та Великій Британії. Але до цього часу жодних навчань не проводилось у США.

Хоча остаточного рішення ще не прийнято, новина про те, що Міністерство оборони США розглядає можливість проведення навчання українських військових на території США, з’явилася через день після того, як адміністрація Джо Байдена оголосила, що надасть одну батарею Patriot для захисту від ракетних атак Росії.

У Пентагоні заявили, що очікується, що навчання українських військових триватиме кілька місяців, а для роботи з системою, як правило, необхідно 90 військовослужбовців.

Крім того, у відомстві тривають обговорення щодо того, чи проводити повне або часткове навчання у США, чи в третій країні, наприклад, на американській базі в Європі.

За словами одного з представників Міністерства оборони США, найдоцільніше проводити навчання у США, ймовірно, у Форт-Сіллі, штат Оклахома, де знаходиться більшість інструкторів та комплексних тренажерів. На його думку, проведення навчань в Європі було б можливим, але пов’язане з більшими логістичними труднощами.

За інформацією ще одного з чиновників Міноборони США, система, яка включає кілька допоміжних транспортних засобів, що перевозять станції управління, радари й генератори, ймовірно, не потрапить на поле бою протягом багатьох місяців. Військові не передадуть її Україні до тих пір, поки українські військові повністю не навчаться нею користуватися.

Зазначимо, що 21 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні додаткової безпекової допомоги у розмірі 1,85 мільярда доларів, що міститиме зокрема першу систему протиракетної оборони Patriot.

Відповідно до повноважень, наданих президентом, 21 грудня Блінкен дозволив вже двадцять восьме – з серпня 2021 року – вивільнення зброї та техніки США для України. За його словами, це вивільнення на 1 мільярд доларів забезпечить Україні розширену протиповітряну оборону та можливості для високоточних ударів, а також додаткові боєприпаси та критично важливе обладнання, яке Україна “настільки ефективно використовує для захисту на полі бою”.

Блінкен додав, що Пентагон, своєю чергою, оголосить про нову безпекову допомогу Україні на 850 мільйонів доларів. Його заява послідувала за подібною заявою Білого дому, яка прозвучала в той же день, коли президент Володимир Зеленський відвідує Вашингтон.

Держсекретар зазначив, що ця нова підтримка надходить, оскільки Кремль “намагався та не зміг стерти Україну з карти світу”, а тепер прагне “використати зиму як зброю” за допомогою ударів по інфраструктурі.