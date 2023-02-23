Міністерство оборони США та Microsoft Corporation працюють над встановленням причини потрапляння у відкритий Інтернет електронних листів військових, в яких містилася особиста інформація та розмови між офіційними особами.

Про це сповіщає Bloomberg.

Повідомляється, що кіберкомандування Пентагону взяло на себе ініціативу в розслідуванні разом із Microsoft, яка керує хмарним сервісом Azure, де зберігалися дані. Інформація на сервері Командування спеціальних операцій США була доступна без пароля.

Зазначено, що міністерство оборони перебуває на ранній стадії оцінки повідомлень про розкриту електронну пошту. Листи містили розмови між офіційними особами Пентагону, а також заповнені державними службовцями форми SF-86, потрібні для отримання дозволів безпеки.

Наголошено, що викриття могло бути наслідком помилки конфігурації сервера Microsoft, через що він став загальнодоступним.

Також додається, що цей витік, ймовірно, посилить спроби Пентагону перенести велику частину своїх даних у комерційні хмарні застосунки. 15 лютого генеральний інспектор Пентагону опублікував звіт, в якому говориться, що співробітники агентства “можуть не знати про вразливі місця та ризики кібербезпеки”, пов’язані зі зберіганням даних у хмарі.