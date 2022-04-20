Про це Джон Кірбі заявив на брифінгу.
Відомо, що росіяни завдали ракетного удару по Львову 18 квітня. Унаслідок обстрілу загинуло 7 мирних мешканців, та ще 11 отримали поранення. Одна із ворожих ракет влучила по цивільному об’єкту – СТО.
Вже наступного дня речник міноборони Росії Ігор Конашенков підтвердив, що РФ обстріляла Львів. Проте, за його словами “ракетами було знищено логістичний центр, де зберігається іноземне озброєння”.
Водночас за даними речника Пентагону Джона Кірбі, у них немає інформації про те, що озброєння від США чи Європи було знищено.
“Можливо Росія намагалась домогтися цього. Однак питання про те, чи було успішним їхнє завдання залишається відкритим. У нас немає даних, що був який-небудь вплив на процес передачі зброї”, – сказав Кірбі.
- Нагадаємо, у міністерстві оборони США вважають, що РФ буде намагатись обстрілювати в Україні маршрути, які використовуються для поставок зброї на передові позиції. Зокрема йдеться про мости, дороги та залізницю.
- Раніше високопосадовець з Міноборони наголосив, що Сполучені Штати Америки працюють “цілодобово”, щоб максимально прискорити постачання зброї в Україну.
- Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що планує скерувати до України більше артилерії для протистояння російському нападу. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, своєю чергою, зробив аналогічну заяву.