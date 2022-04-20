Речник міністерства оборони США Джон Кірбі повідомив, що Пентагон немає жодного підтвердження того, що Росія знищила партію іноземного озброєння для України під час ракетного обстрілу Львова.

Про це Джон Кірбі заявив на брифінгу.

Відомо, що росіяни завдали ракетного удару по Львову 18 квітня. Унаслідок обстрілу загинуло 7 мирних мешканців, та ще 11 отримали поранення. Одна із ворожих ракет влучила по цивільному об’єкту – СТО.

Вже наступного дня речник міноборони Росії Ігор Конашенков підтвердив, що РФ обстріляла Львів. Проте, за його словами “ракетами було знищено логістичний центр, де зберігається іноземне озброєння”.

Водночас за даними речника Пентагону Джона Кірбі, у них немає інформації про те, що озброєння від США чи Європи було знищено.

“Можливо Росія намагалась домогтися цього. Однак питання про те, чи було успішним їхнє завдання залишається відкритим. У нас немає даних, що був який-небудь вплив на процес передачі зброї”, – сказав Кірбі.