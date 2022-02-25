Про це повідомляє видання Forbes.
Лінія просування Росії під Києвом, схоже, рухається “повільніше, ніж очікували росіяни”, сказав чиновник, хоча сили все ще намагаються просунутися на місто. Запеклі бої на другій лінії просування поблизу північно-східного міста Харкова. А на півдні країни частина російських військ, які вдерлися через Кримський півострів, почала рухатися в напрямку Маріуполя та спірного Донбасу на сході України.
За словами чиновника, лише близько третини сил, які Росія зібрала для свого вторгнення, поки що увійшли в Україну.
“Взагалі, росіяни трохи втратили свій імпульс. Вони просуваються не так далеко і не так швидко, як ми вважаємо, що вони очікували, що вони це зроблять”, – сказав представник оборони, зазначивши, що жодного населеного пункту України не було захоплено, а протиповітряна оборона України працює.
Проте раніше CNN повідомляв, що представники американської розвідки стурбовані тим, що Київ може перейти до Росії за кілька днів, а адміністрація Байдена повідомила членам Конгресу ввечері в четвер, що Київ може швидко впасти, повідомляє New York Times. Російські війська були помічені в п’ятницю в приміському Оболонському районі Києва, підтвердили в Міноборони України.
За словами американського чиновника, наразі в бік України було запущено загалом 200 російських крилатих і балістичних ракет, більшість з яких націлені на військові місця. Деякі ракети вразили житлові райони.
- Нагадаємо, у Міністерстві оборони України повідомили, що станом на 25 лютого кількість втрат з боку російських загарбників складає понад 1 000 військових.
- Також повідомлялось, що в Україні за добу загинуло 800 одиниць живої сили окупаційних військ Російської Федерації.
- Раніше повідомлялось, що у Херсонській області під Олешками Збройні Сили України розбили групу російських окупаційних військ. Однак російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.
- Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Київ не атакували настільки маштабно з 1941 року – провівши паралель з нацистською Німеччиною.
- На чернігівському напрямку та безпосередньо на підходах до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та зупинити прорив російських військ.