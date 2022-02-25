25 лютого високопоставлений представник оборони США заявив, що російські війська просуваються до столиці України Києва, проте вони стикаються з більшим опором з боку українських військ, ніж очікував Кремль.

Про це повідомляє видання Forbes.

Лінія просування Росії під Києвом, схоже, рухається “повільніше, ніж очікували росіяни”, сказав чиновник, хоча сили все ще намагаються просунутися на місто. Запеклі бої на другій лінії просування поблизу північно-східного міста Харкова. А на півдні країни частина російських військ, які вдерлися через Кримський півострів, почала рухатися в напрямку Маріуполя та спірного Донбасу на сході України.

За словами чиновника, лише близько третини сил, які Росія зібрала для свого вторгнення, поки що увійшли в Україну.

“Взагалі, росіяни трохи втратили свій імпульс. Вони просуваються не так далеко і не так швидко, як ми вважаємо, що вони очікували, що вони це зроблять”, – сказав представник оборони, зазначивши, що жодного населеного пункту України не було захоплено, а протиповітряна оборона України працює.

Проте раніше CNN повідомляв, що представники американської розвідки стурбовані тим, що Київ може перейти до Росії за кілька днів, а адміністрація Байдена повідомила членам Конгресу ввечері в четвер, що Київ може швидко впасти, повідомляє New York Times. Російські війська були помічені в п’ятницю в приміському Оболонському районі Києва, підтвердили в Міноборони України.

За словами американського чиновника, наразі в бік України було запущено загалом 200 російських крилатих і балістичних ракет, більшість з яких націлені на військові місця. Деякі ракети вразили житлові райони.