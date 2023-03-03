Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
За його словами, США уважно стежать за тим, що відбувається у Бахмуті.
“Ми продовжуємо спостерігати інтенсивні бої поблизу Бахмута. Російські війська та бойовики ПВК “Вагнер” продовжують атакувати район, а українські сили утримують лінію оборони”, – зауважив Райдер.
Водночас він додав, що ситуація на цій ділянці фронту залишається дуже мінливою.
Райдер наголосив, що Вашингтон не припиняє перемовин з Києвом, аби забезпечувати Збройні сили України всім потрібним озброєнням.
- У розвідці Великої Британії наголосили, що весняне потепління та відлига створять так зване “бездоріжжя”, яке обмежить наступальні можливості РФ на Донеччині. Насамперед – по обстріляному ґрунті навколо Бахмута.