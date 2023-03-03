У міністерстві оборони Сполучених Штатів прокоментували ситуацію навколо Бахмута, де вже тривалий час продовжуються інтенсивні бої. На думку американських посадовців, ситуація на цій ділянці фронти залишається "мінливою".

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

За його словами, США уважно стежать за тим, що відбувається у Бахмуті.

“Ми продовжуємо спостерігати інтенсивні бої поблизу Бахмута. Російські війська та бойовики ПВК “Вагнер” продовжують атакувати район, а українські сили утримують лінію оборони”, – зауважив Райдер.

Водночас він додав, що ситуація на цій ділянці фронту залишається дуже мінливою.

Райдер наголосив, що Вашингтон не припиняє перемовин з Києвом, аби забезпечувати Збройні сили України всім потрібним озброєнням.