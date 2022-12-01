Міністерство оборони Сполучних Штатів підписало контракт на виготовлення та купівлю шести ЗРК NASAMS для України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону.

Зазначається, що міноборони США підписало контракт з компанією Raytheon Technologies на виробництво шести зенітно-ракетних комплексів NASAMS для Збройних сил України.

Шість комплексів обійдуться США у понад 1,2 мільярда доларів. У Пентагоні наголосили, що у цю суму включені виробництво відповідного обладнання, запчастини для комплексів, навчання українських військових т ніші послуги.

Виробництво відбуватиметься у Тьюксбері, штат Массачусетс. Орієнтовна дата звершення виробництва всіх шести комплексів – листопад 2025 року.

NASAMS

Основне призначення зенітно-ракетного комплексу середньої дальності NASAMS — знищувати повітряні об’єкти противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов.

Залежно від снаряда система може уражати ціль на відстані від 20 до 180 км, а висота ураження сягає до 21 кілометра. Ймовірність збиття цілі однією ракетою: 0,85. Час реакції складає 10 секунд. Максимальна швидкість польоту ракети — 1020 м/с.

NASAMS має 12 пускових установок, а кожна з них несе шість ракет AIM-120 AMRAAM. Також техніка має вісім радарів, один центр керування вогнем, одну машину з електронно-оптичною камерою та один автомобіль Tactical Control Cell.

Комплекс розробили норвезька компанія Norwegian Kongsberg і американська Raytheon.