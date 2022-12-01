Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону.
Зазначається, що міноборони США підписало контракт з компанією Raytheon Technologies на виробництво шести зенітно-ракетних комплексів NASAMS для Збройних сил України.
Шість комплексів обійдуться США у понад 1,2 мільярда доларів. У Пентагоні наголосили, що у цю суму включені виробництво відповідного обладнання, запчастини для комплексів, навчання українських військових т ніші послуги.
Виробництво відбуватиметься у Тьюксбері, штат Массачусетс. Орієнтовна дата звершення виробництва всіх шести комплексів – листопад 2025 року.
NASAMS
Основне призначення зенітно-ракетного комплексу середньої дальності NASAMS — знищувати повітряні об’єкти противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов.
Залежно від снаряда система може уражати ціль на відстані від 20 до 180 км, а висота ураження сягає до 21 кілометра. Ймовірність збиття цілі однією ракетою: 0,85. Час реакції складає 10 секунд. Максимальна швидкість польоту ракети — 1020 м/с.
NASAMS має 12 пускових установок, а кожна з них несе шість ракет AIM-120 AMRAAM. Також техніка має вісім радарів, один центр керування вогнем, одну машину з електронно-оптичною камерою та один автомобіль Tactical Control Cell.
Комплекс розробили норвезька компанія Norwegian Kongsberg і американська Raytheon.
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