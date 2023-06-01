1 червня у Пентагоні оголосили, що компанія Starlink, сервіс супутникового зв’язку, заснований мільярдером Ілоном Маском, отримала контракт з Міністерством оборони США на закупівлю супутникових послуг для України.

Джерело: SkyNews

У заяві Пентагону зазначили, що США продовжують працювати з низкою партнерів, щоб гарантувати, що Україна має стійкі супутникові та комунікаційні можливості, які їм потрібні.

Starlink — супутникова інтернет-компанія, яка надає надшвидкісний зв’язок у найскладніших для доступу точках — від сільських районів із розрізненим покриттям мережі до — у випадку України — зони активних бойових дій.

Раніше Маск запевнив, що інтернет Starlink працюватиме в Україні “безплатно”, хоч і зауважив, що втрачає гроші через таке рішення.

Однак на початку 2023 року компанія викликала обурення в Україні після того, як американська в SpaceX заявили, що вжили заходів, щоб українські військові не могли використовувати сервіс компанії Starlink для керування дронами під час війни країни з Росією.

Компанія заявила, що не хоче, щоб Starlink використовувався в “наступальних цілях”.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що уряд Сполучених штатів мав переговори з Ілоном Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні.

Додамо, що взимку в Україні вже працювали близько 30 тисяч терміналів Starlink, зокрема сотні у “Пунктах незламності”. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, інтернет сьогодні – це базова потреба. Відтак, команда Мінцифри забезпечує Україну Starlink, щоб українці могли користуватися якісним зв’язком там, де не працює фіксований чи мобільний зв’язок.

Зазначимо, що SpaceX приватно відправила вантажівки терміналів Starlink в Україну, що дало змогу військовим країни спілкуватися, підключивши їх і з’єднавши з майже 4000 супутниками. За словами Маска, Росія намагалася заглушити сигнали Starlink, але SpaceX протидіяла цьому, посиливши програмне забезпечення служби.

Іноземні уряди, включаючи Сполучені Штати та Францію, оплатили інші поставки терміналів Starlink на додаток до тих, які приватно фінансує SpaceX.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року у Starlink були збої в роботі сервісів в Україні, однак чому це сталось SpaceX не пояснила.