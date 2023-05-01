Пентагон замовив 126 винищувачів F-35 – Reuters

Міноборони США зробило замовлення 126 винищувачів п'ятого покоління F-35 у компанії Lockheed Martin для потреб своєї армії та постачання країнам-союзникам.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Сума контракту складає $7,8 млрд. Крім того, планується виготовлення 81 літака у модифікації F-35A, 26 – F-35B та 19 – F-35C.

Зазначено, що замовлені винищувачі призначені для ВПС, ВМС та корпусу морської піхоти США, Фінляндії, Італії, Нідерландів, Польщі, Японії, Бельгії, Данії і Великобританії.

Нагадаємо, що компанія Boeing отримала замовлення на 313,4 мільйонів доларів, які будуть використані для модернізації 25 винищувачів F/A-18 “Hornet”, після чого вони зможуть працювати 4000 додаткових льотних годин.

Як повідомляли #Букви, Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.

В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, з яких трохи більш ніж половина були винищувачами. Майже 40% з них були втрачені. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами “повітря-повітря”.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден стикається з тиском з боку своєї Демократичної партії, щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних та завдаючи масштабних руйнувань.

Водночас 26 квітня Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Збройні сили України вчасно отримають озброєння, необхідне для проведення контрнаступу.