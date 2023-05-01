Пентагон замовив 126 винищувачів F-35 – Reuters

Про це йдеться в матеріалі Reuters.
Сума контракту складає $7,8 млрд. Крім того, планується виготовлення 81 літака у модифікації F-35A, 26 – F-35B та 19 – F-35C.
Зазначено, що замовлені винищувачі призначені для ВПС, ВМС та корпусу морської піхоти США, Фінляндії, Італії, Нідерландів, Польщі, Японії, Бельгії, Данії і Великобританії.
Нагадаємо, що компанія Boeing отримала замовлення на 313,4 мільйонів доларів, які будуть використані для модернізації 25 винищувачів F/A-18 “Hornet”, після чого вони зможуть працювати 4000 додаткових льотних годин.
Як повідомляли #Букви, Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.
В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, з яких трохи більш ніж половина були винищувачами. Майже 40% з них були втрачені. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами “повітря-повітря”.
За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден стикається з тиском з боку своєї Демократичної партії, щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних та завдаючи масштабних руйнувань.
Водночас 26 квітня Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Збройні сили України вчасно отримають озброєння, необхідне для проведення контрнаступу.
- 12 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повторив прохання України про винищувачі F-15 і F-16 і ракети більшої дальності від США безпосередньо до міністра оборони Ллойда Остіна на початку зустрічі в Пентагоні.
- 9 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що вже найближчим часом Україна може отримати раніше погоджені ЗРК Patriot та Samp/T. Водночас він наголосив на необхідності передачі ЗСУ західних винищувачів F-16.
- Стало відомо, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.