Про це повідомляє CNN.
За словами заступника міністра оборони з питань закупівель та підтримки Вільяма Ла Планте, підписання відповідної угоди відбудеться вже 7 травня. А закупівля цих безпілотників буде профінансована в затвердженого у середині березня пакету підтримки України, спільна сума якого складає $300 млн.
Крім того, як уточнив Ла Планте, США вже закупили та передали Україні безпілотні літальні системи, бронетранспортери Puma, передову систему високоточної зброї, комунікаційні пристрої, бойове медичне обладнання та припаси, харчові продукти та біноклі.
Також в межах іншого пакету допомоги Україні, Пентагон наразі збільшує запаси ракет Javelin і Stinger.
- Нагадаємо, спікерка палати представників США назвала президента Росії Володимира Путіна боягузом. Вона впевнена – РФ повинна опинитись у списку держав-спонсорів тероризму.
- Черговий пакет військової допомоги на загальну суму 150 мільйонів доларів отримає Україна від Сполучених Штатів Америки. До нього увійде озброєння, яке допоможе ЗСУ зупинити наступ російських військ на сході України.