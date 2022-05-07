Міністерство оборони США підпише контракт з приватною компанією AeroVironment на 17,8 мільйона доларів з метою виробництва та постачання безпілотників Switchblade на потреби захисників України.

Про це повідомляє CNN.

За словами заступника міністра оборони з питань закупівель та підтримки Вільяма Ла Планте, підписання відповідної угоди відбудеться вже 7 травня. А закупівля цих безпілотників буде профінансована в затвердженого у середині березня пакету підтримки України, спільна сума якого складає $300 млн.

Крім того, як уточнив Ла Планте, США вже закупили та передали Україні безпілотні літальні системи, бронетранспортери Puma, передову систему високоточної зброї, комунікаційні пристрої, бойове медичне обладнання та припаси, харчові продукти та біноклі.

Також в межах іншого пакету допомоги Україні, Пентагон наразі збільшує запаси ракет Javelin і Stinger.