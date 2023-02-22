22 лютого заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Китай "матиме наслідки", якщо надасть смертельну військову допомогу Росії у її війні проти України.

Про це інформує CNN.

Сінгх зауважила, що наразі немає ознак того, що КНР надсилали озброєння для РФ, водночас Пекін не зняв це питання з розгляду.

І тому ми були послідовні звідси, і я вважаю, що держсекретар Блінкен також зустрічався зі своїм колегою в Німеччині лише минулого тижня, ми підтвердили там, що… для Китаю будуть наслідки, якщо це партнерство з Росією поглиблюватиметься”, – зазначила вона.

Заступниця прессекретаря Пентагону додала, що надання Китаєм збройної допомоги Росії в її війні проти України “безумовно було б прорахунком”.

Раніше офіційні особи повідомили, що є ознаки того, що китайські посадовці хочуть “підповзти до лінії” відносно надання військової допомоги Росії. Раніше посол Сполучених Штатів в ООН заявив, що такі дії Китаю будуть червоною лінією.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість посилення свого партнерства з Москвою, надаючи російським військам “смертоносну підтримку”. Він обговорив це питання з головним дипломатом Китаю Ван.

За даними видання, США останнім часом спостерігали “тривожні” лінії тенденцій у підтримці Китаєм російської армії. Зокрема є ознаки того, що Пекін хоче “підповзти до лінії” надання військової допомоги Росії, але при цім не бути викритим.

Згодом речник МЗС КНР Ван Веньбінь відхилив заяви США стосовно можливого постачання китайської зброї у Росію для війни проти України. Він наголосив, що США “не мають права читати лекції” щодо цього питання.

Своєю чергою, Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель застеріг Китай від постачання озброєння РФ, оскільки це призведе до наслідків з боку ЄС.