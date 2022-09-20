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Pepsi зупинила виробництво в РФ через півроку після заяви — Reuters

У Росії зупинила виробництво PepsiCo Inc. Американська компанія, яка виробляє Pepsi, 7UP та Mountain Dew, оголошувала про такі наміри ще пів року тому.

Вівторок, 20 вересня 2022, 11:49
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Про це повідомило Reuters.

Співробітники агенства пройшлися десятками супермаркетів, роздрібними магазинами, спортивними залами у Москві та за її межами. Вони виявили, що продукція Pepsi має дати виробництва у липні та серпні на заводах у Росії. Останньою серед них було 17 серпня.

Після цього для Reuters компанія надіслала звіт, де заявила, що зупиняє виробництво концентратів для PepsiCola, Mirinda, 7Up та Mountain Dew у Росії. 8 вересня виробник заявив, що запаси концентратів вже витрачені.

З березня це стало першими публічними коментарями з приводу роботи на російському ринку. Представник компанії відмовився коментувати, коли його попросили надати оновлену інформацію про продаж та про те, чи були вони зупинені.

Видання стверджує, що напої досі широко доступні в Москві, у Владивостоці, на Далекому Сході, в Красноярську та Сибіру. Західні санкції не охоплювали їжу та напої.

Торік Росія стала третім за величиною ринком для нью-йоркської Pepsi після США та Мексики. Тому для компанії складно вийти з РФ.

Конкурент Coca-Cola Co з Атланти теж продовжував продавати товари після того, як у березні заявив, що зупиняє свою діяльність. У червні її розливна компанія Coca-Cola HBC AG та чинні клієнти вичерпували запаси, після чого вони обіцяли, що виробництво та продаж Coke та інших брендів у Росії припинять.

Теги: вихід з ринку рф, вихід компаній з рф, російський ринок, російсько-українська війна, санкції проти Росії, санкції проти РФ, Pepsi

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