Pepsi зупинила виробництво в РФ через півроку після заяви — Reuters

У Росії зупинила виробництво PepsiCo Inc. Американська компанія, яка виробляє Pepsi, 7UP та Mountain Dew, оголошувала про такі наміри ще пів року тому.

Про це повідомило Reuters.

Співробітники агенства пройшлися десятками супермаркетів, роздрібними магазинами, спортивними залами у Москві та за її межами. Вони виявили, що продукція Pepsi має дати виробництва у липні та серпні на заводах у Росії. Останньою серед них було 17 серпня.

Після цього для Reuters компанія надіслала звіт, де заявила, що зупиняє виробництво концентратів для PepsiCola, Mirinda, 7Up та Mountain Dew у Росії. 8 вересня виробник заявив, що запаси концентратів вже витрачені.

З березня це стало першими публічними коментарями з приводу роботи на російському ринку. Представник компанії відмовився коментувати, коли його попросили надати оновлену інформацію про продаж та про те, чи були вони зупинені.

Видання стверджує, що напої досі широко доступні в Москві, у Владивостоці, на Далекому Сході, в Красноярську та Сибіру. Західні санкції не охоплювали їжу та напої.