Білу рукавичку легендарного музиканта Майкла Джексона продали на аукціоні за 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє британське видання The Sun.

“Білу рукавичку, яку носив легендарний співак Майкл Джексон, продали з аукціону за 85 тисяч фунтів стерлінгів (104 400 доларів)“, – сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що рукавичка, прикрашена кристалами, була постійним атрибутом співака ще з початку 1980-х років.

Повідомляється, що покупець отримав також лист, в якому сказано, що рукавичка Майкла Джексона в 1998-му році була подарована Дитячому фонду ООН.

Легендарний поп–виконавець Майкл Джексон помер в 2009 році у віці 50 років.