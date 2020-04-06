Про це повідомляє британське видання The Sun.
“Білу рукавичку, яку носив легендарний співак Майкл Джексон, продали з аукціону за 85 тисяч фунтів стерлінгів (104 400 доларів)“, – сказано в повідомленні.
Підкреслюється, що рукавичка, прикрашена кристалами, була постійним атрибутом співака ще з початку 1980-х років.
Повідомляється, що покупець отримав також лист, в якому сказано, що рукавичка Майкла Джексона в 1998-му році була подарована Дитячому фонду ООН.
Легендарний поп–виконавець Майкл Джексон помер в 2009 році у віці 50 років.
-
Члени сім’ї поп–співака Майкла Джексона і люди з його оточення зняли фільм “Neverland Firsthand“ (“Неверленд з перших рук“, – ред.) і виступили проти звинувачень музиканта в педофілії.