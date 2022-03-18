За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські загарбники розпочали наступ у Луганській області і мають "частковий успіх". Водночас на інших напрямках ворог не проводить наступальних операцій, а намагається закріпитись на тимчасово зайнятих територіях.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ,

У Генштабі повідомили оперативні дані щодо війни в Україні станом на 12 годину 18 березня.

Зокрема окупанти із РФ активізували бойові дії поблизу населеного пункту Рубіжне (Луганська область). Окупанти пішли у наступ та мають частковий успіх.

Окрім цього, загарбники продовжують постійні обстріли незахищених об’єктів цивільної інфраструктури, тим самим залякуючи мирне населення та обмежуючи дії українських військових.

Зазначається, що окупантам вдалось тимчасово зайняти населені пункти та встановити контроль над шляхами сполучення у Донецькому та Південнобузькому операційному районах.

Щодо інших напрямків, де ведуться активні бойові дії, то ситуація наступна:

Окупанти намагаються збільшити чисельність військ у напрямку Києва шляхом переміщення незлагоджених та небоєздатних підрозділів із Центрального та Східного військових округів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках значних змін у діяльності загарбників не зафіксовано. Наразі ворожі війська зміцнюють фортифікаційне обладнання зайнятих рубежів.

На Слобожанському та Сумському напрямках активних наступальних дій підрозділи російських окупаційних військ не проводять. Противник здійснює перегрупування та намагається налагодити логістичне забезпечення. Також загарбники активніше ведуть розвідку.

Російські війська не полишають спроб захопити місто Ізюм, тому посилюють угруповання введенням додаткових підрозділів, здійснюють заходи з метою організації інженерного та матеріально-технічного забезпечення.

У Донецькій області активних бойових дій ворог не вів.

На Таврійському напрямку противник намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області.

На Південнобузькому напрямку активних дій російських окупантів не відзначено. Ворог продовжує здійснювати обстріли цивільної інфраструктури, нарощує систему логістичного забезпечення угруповання.