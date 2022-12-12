Колишній президент США Дональд Трамп заявив 11 грудня, що відмовився від угоди з Росією під час свого перебування на посаді щодо звільнення затриманого американця Пола Велана в обмін на засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута.

Про це інформує CNN.

Велан перебуває в Москві з 2018 року.

На своїй платформі в соціальних мережах експрезидент США зазначив, що “не уклав би угоду на сотні осіб в обмін на когось, хто вбив незліченну кількість людей своїми угодами по зброї”, маючи на увазі Бута.

Віктор Бут був звільнений Сполученими Штатами минулого тижня в результаті обміну ув’язненими на зірку баскетболу Бріттні Грінер — угоду, яку Трамп назвав “божевільною та поганою”. Не пояснюючи, як, Трамп додав, що “витягнув би Пола Велана”.

У неділю Фіона Хілл, колишня посадова особа національної безпеки при Трампі, заявила, що угода про обмін Бута на Велана була можливою під час його перебування на посаді. За її словами, Трамп “не був особливо зацікавлений у справі Пола так, як можна було подумати”.

Згодом після звільнення Бута, стало відомо, що російський торговець зброєю приєднався до прокремлівської ультранаціоналістичної партії Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР).

Щобільше, Бут заявив 10 грудня, що “всім серцем” підтримує війну Москви проти України та що, якби у нього “була можливість і необхідні навички”, він “обов’язково пішов би добровольцем”.

Обмін, який у четвер підтвердив президент США Джо Байден, не включав іншого американця, якого Держдепартамент визнав незаконно затриманим, Пола Велана. Велана заарештували за ймовірним звинуваченням у шпигунстві у 2018 році та засудили до 16 років ув’язнення під час судового процесу, який офіційні особи США назвали несправедливим.

8 грудня зірку WNBA Бріттні Грінер звільнено з російського ув’язнення в межах обміну ув’язненими на засудженого в США російського торговця зброєю Віктора Бута, котрий роками озброював деякі з “найжорстокіших конфліктів у всьому світі”.

Раніше Байден вже зауважував Джейку Тепперу з CNN, що не планує зустрічатися з Путіним, але була одна обставина, за якої він міг це розглянути. Він хотів обговорити умови звільнення Грінер.