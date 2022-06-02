Про це повідомило Міноборони Великобританії у щоденному звіті в Twitter.

Розвідка наголосила, що павза може зменшити частину імпульсу, якого росіяни набрали за останній тиждень. Серед ворожих досягнень — окупанти взяли під свій контроль більшу частину Сєвєродонецька.

Дорога, котра веде до Сєвєродонецька, залишається під контролем ЗСУ. Проте РФ нарощує локальні успіхи завдяки сильній концентрації артилерії, попри втрати серед особового складу.

Для російських сил форсування річки Сіверський Донець є життєво важливим. Вона є природною перепоною під час спроб захопити Луганську та Донецьку області.