Про це повідомило Міноборони Великобританії у щоденному звіті в Twitter.
Розвідка наголосила, що павза може зменшити частину імпульсу, якого росіяни набрали за останній тиждень. Серед ворожих досягнень — окупанти взяли під свій контроль більшу частину Сєвєродонецька.
Дорога, котра веде до Сєвєродонецька, залишається під контролем ЗСУ. Проте РФ нарощує локальні успіхи завдяки сильній концентрації артилерії, попри втрати серед особового складу.
Для російських сил форсування річки Сіверський Донець є життєво важливим. Вона є природною перепоною під час спроб захопити Луганську та Донецьку області.
Потенційні місця перетину річки розташовані між Сєвєродонецьком і сусіднім містом Лисичанськом. Ще одне знаходиться неподалік нещодавно захопленого Лиману. Обидва місця контролюють ЗСУ, які раніше зруйнували мости.
- Нагадаємо, росіяни продовжують вчиняти злочини на тимчасово окупованих українських територіях. Зокрема у Маріупольському районі окупанти ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, які відмовились співпрацювати з загарбниками.
- Російські солдати обстріляли об’єднання “Азот” у Сєвєродонецьку та пошкодили склад із метанолом. Водночас у Лисичанську через обстріли зазнала руйнувань будівля міської лікарні.