Під час нарощування українського контрнаступу, США закликали Київ обмежити операцію як за її цілями, так і за її географією, щоб уникнути надмірного розтягування та застрягнення на кількох фронтах. Ці дискусії передбачали участь у "військових іграх" з Києвом — аналітичних навчаннях, які мали на меті допомогти українським силам зрозуміти, які рівні зусиль їм потрібно буде зібрати, щоб досягти успіху за різними сценаріями.

Про це йдеться у матеріалі CNN з посиланням численні американські та західні офіційні особи та українські джерела.

Українці спочатку розглядали ширший контрнаступ, але минулими тижнями звузили свою місію на півдні у Херсонській області, повідомили представники США та України.

Офіційні особи зауважили, що, на їхню думку, тепер паритет між українськими та російськими військами збільшився. Але західні офіційні особи не наважуються поки назвати українську операцію, що зароджується,– справжнім “контрнаступом”.

Джерела, знайомі з останніми даними розвідки, зазначили CNN, що залишається відкритим питанням, наскільки успішною буде Україна у відновленні втрачених територій. Українські офіційні особи вже заявили, що цей наступ, швидше за все, буде повільною операцією, і наближається холодна зимова погода, а потім рання весняна багнюка, що може призвести до призупинення бойових дій.

З усім тим, серед українських радників із США та Заходу існує чітке відчуття, що українські військові перебувають у набагато більш рівноправних відносинах з РФ, ніж вважалося ще кілька місяців тому. Водночас РФ все ще зберігає перевагу в живій силі та артилерії.

Але українські можливості, підкріплені сучасною західною зброєю та навчанням, закрили важливу прогалину, кажуть офіційні особи, зокрема високомобільні артилерійські ракетні системи, або HIMARS, які Україна використовувала для атак за лінією фронту РФ вже протягом декількох місяців.

“Це показує вам, що може дати тривале навчання та постачання озброєнь, коли сили мають високу мотивацію та спроможність у своєму застосуванні”, — наголосив високопосадовець НАТО.

Інше американське військове джерело сформулювало свою думку це пряміше: “Україна компенсувала перевагу РФ в артилерії своєю компетентністю“.

Україна місяцями публічно сигналізувала про те, що має намір розпочати великий контрнаступ, щоб повернути території, окуповані РФ в шестимісячній війні. І навіть до понеділка, коли українські сили почали збільшувати ракетно-артилерійський вогонь на лінії фронту на півдні, Київ активно перешкоджав зусиллям РФ з поповнення запасів, а також командуванню та контролю в регіоні.

Тижнями Україна використовувала партизанів, вогонь на великій відстані та сили спеціальних операцій, щоб здійснити серію атак далеко за російськими лініями, включно з Кримом, цілями яких були матеріально-технічні та командні центри.

Напади на Крим були особливо розумною стратегією, пояснив один посадовець, оскільки РФ використовувала півострів як стартовий майданчик для своїх операцій на півдні України.

РФ також була змушена витягнути ресурси зі сходу “просто через повідомлення про те, що українці можуть більше наступати на півдні”, заявив у понеділок Джон Кірбі.

Американські та українські джерела повідомили CNN, що попередні плани української операції були ширшими та передбачали більш амбітні зусилля з повернення інших територій, втрачених під час російського вторгнення протягом минулих шести місяців.

Проте українські посадовці, здавалося, зосередилися на тому, щоб відвоювати Херсонську область.

Минулі місяці Україна просила США надати зброю, яка спеціально підходить для запланованого контрнаступу на півдні, Штати виконали багато з цих запитів.

Навчання з планування також допомогли Сполученим Штатам краще зрозуміти, яке обладнання, боєприпаси чи розвідувальні дані вони можуть запропонувати, що було б найбільш корисним для України. Протягом війни США регулярно надавали Україні військові поради та розвідувальні дані, а також обладнання та зброю на мільярди доларів.

Офіційні особи зазначили, що зараз Україна має вигляд рівнішої з російськими силами не лише через передову західну зброю, яку армійці ефективно використовують, але й тому, що українці все ще мають перевагу з точки зору морального духу, згуртованості підрозділів, тактичної кмітливості та вмінням “імпровізувати на льоту“.

У них також є ще одна перевага, наголосили двоє посадовців: населення, котре налякане російською окупацією, готове брати участь у партизанських атаках, щоб вигнати ворога.

Однак, попри оптимістичніші оцінки бойових можливостей України, офіційні особи США поки що не роблять ставку на те, що Україна успішно відвоює Херсон.

За словами військового джерела, багато залежатиме від того, наскільки добре РФ зможе захищати нещодавно окуповані території, чого її ще не примушували робити протягом останніх шести місяців.