Про це, зокрема, повідомляють агентства ВВС та Associated Press.

Матч проходив на “Альянц Арені” — футбольному стадіоні в Мюнхені (Німеччина).

Незадовго до початку гри на футбольному полі приземлився парапланерист, на парашуті якого було написано “Kick out oil” (“Позбавтеся нафти”). Це була акція активістів Greenpeace на захист навколишнього середовища.

Активіст Greenpeace ледь не врізався в трибуну перед тим, як приземлитися на футбольному полі. Він зачепив троси, на яких кріпилася камера над стадіоном. Уламки впали на поле і головну трибуну.

Унаслідок інциденту ледь не постраждав тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

Після приземлення активіста вивели з поля стюарди. Чоловіку було надано медичну допомогу.

Can’t believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he’s ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9

— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021