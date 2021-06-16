Перед початком матчу чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) між збірними Франції та Німеччини на поле приземлився парапланерист. Унаслідок інциденту постраждали кілька людей.

Про це, зокрема, повідомляють агентства ВВС та Associated Press.

Матч проходив на “Альянц Арені” — футбольному стадіоні в Мюнхені (Німеччина).

Незадовго до початку гри на футбольному полі приземлився парапланерист, на парашуті якого було написано “Kick out oil” (“Позбавтеся нафти”). Це була акція активістів Greenpeace на захист навколишнього середовища.

Активіст Greenpeace ледь не врізався в трибуну перед тим, як приземлитися на футбольному полі. Він зачепив троси, на яких кріпилася камера над стадіоном. Уламки впали на поле і головну трибуну.

Унаслідок інциденту ледь не постраждав тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

Після приземлення активіста вивели з поля стюарди. Чоловіку було надано медичну допомогу.

Can’t believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he’s ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9 — Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021

В УЄФА уже поінформували, що внаслідок інциденту кілька глядачів матчу отримали травми і були госпіталізовані.

“Цей необдуманий вчинок… спричинив поранення кількох людей, які відвідали гру. Вони були госпіталізовані”, – сказано в заяві.

В УЄФА назвали вчинок активіста Greenpeace “безрозсудною і небезпечною акцією”, зазначивши, що правоохоронні органи вживатимуть всіх необхідних заходів у зв’язку з цим випадком.

У Greenpeace згодом принесли вибачення за те, що своєю акцією піддали глядачів небезпеці через “технічну несправність”.

Варто зазначити, що на проведенні самого матчу між збірними Франції та Німеччини інцидент не позначився. Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь французів.