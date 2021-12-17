Про це повідомляють російські ЗМІ.
Новий сезон вийде на екрани росіян 27 грудня 2021 року. Другий покажуть 28-го числа, а третій – 29-го.
В Україні серіал вийде на екрани 20 грудня. Проте, росіян просять “не засмучуватися, адже на YouTube “Сватів” “видадуть” одночасно з українською прем’єрою.
Цю інформацію 11 грудня 2021 року підтвердив режисер проекту Андрій Яковлєв. Серіал мав вийти ще 2020 року, але вихід відклали через пандемію.
Росія-1 — російський цілодобовий пропагандистський телеканал. Входить до складу Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії. Канал приділяє особливу увагу антиукраїнській пропаганді. В ефірі регулярно з’являються фейки про ситуацію в Україні. Телеканал в Росії можуть дивитись більше 117 млн людей
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- Нагадаємо, що російськомовний серіал “Свати” з 2008 року в Україні транслював телеканал “Інтер”. Там були показані перші п’ять сезоні. Фінальний, шостий сезон у 2013 році транслював телеканал “1+1”. Показ в Росії всіх шести сезонів відбувався на телеканалі “Росія-1”.
- Ідея та сценарій серіалу належить студії “Квартал-95”. Студія брала участь у виробництві перший п’яти сезонів, шостий сезон робила самостійно.
- З 2017 по 2019 роки серіал був заборонений до показу в Україні, оскільки головну роль в ньому зіграв включений до “чорного списку” Мінкульту російський актор Федір Добронравов. Це викликало обурення Володимира Зеленського, який на той час був лідером “Кварталу 95” і який виступав сценаристом та продюсером проєкту.
- У червні 2019 року, коли Зеленський вже був президентом, Добронравова виключили зі списку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці. Незабаром після цього студія “Квартал-95” сповістила про відновлення показу серіалу на “1+1”.
- За рік після того колишній гендиректор “1+1 Media” Олександр Ткаченко був призначений міністром культури. На п’ятий день на посаді він, коментуючи ситуацію зі “Сватами”, заявив, що заборона на в’їзд в Україну іноземного актора не може одночасно слугувати підставою для того, щоб фільми з його участю також були заборонені в нашій країні.