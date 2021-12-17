Російський телеканал Россия-1 (ВДТРК) покаже новий сезон серіалу "Свати 7", який зняла компанія "95 квартал" на тиждень пізніше, ніж він вийде на екрани в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Новий сезон вийде на екрани росіян 27 грудня 2021 року. Другий покажуть 28-го числа, а третій – 29-го.

В Україні серіал вийде на екрани 20 грудня. Проте, росіян просять “не засмучуватися, адже на YouTube “Сватів” “видадуть” одночасно з українською прем’єрою.

Цю інформацію 11 грудня 2021 року підтвердив режисер проекту Андрій Яковлєв. Серіал мав вийти ще 2020 року, але вихід відклали через пандемію.

Росія-1 — російський цілодобовий пропагандистський телеканал. Входить до складу Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії. Канал приділяє особливу увагу антиукраїнській пропаганді. В ефірі регулярно з’являються фейки про ситуацію в Україні. Телеканал в Росії можуть дивитись більше 117 млн людей

Читайте також: Нацрада повинна ввести санкції проти «1+1» ​через трансляцію «Сватів» рос​ійською мовою, – юрист