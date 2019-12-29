28 грудня на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил (ООС).

Так, противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Три обстрілу зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:

поблизу Широкиного – з ручного протитанкового гранатомету;

біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік з Водяне – з автоматичних гранатометів.

5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

в районі населеного пункту Кримське – з озброєння БМП;

поряд з Оріхове – з міномету калібру 120 мм – 5 мін;

три рази поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За вчора втрат з нашого боку не було.

Сьогодні проросійські бойовики ще не стріляли.