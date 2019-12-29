Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил (ООС).
Так, противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
Три обстрілу зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:
- поблизу Широкиного – з ручного протитанкового гранатомету;
- біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік з Водяне – з автоматичних гранатометів.
5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
- в районі населеного пункту Кримське – з озброєння БМП;
- поряд з Оріхове – з міномету калібру 120 мм – 5 мін;
- три рази поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За вчора втрат з нашого боку не було.
Сьогодні проросійські бойовики ще не стріляли.
- 27 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.