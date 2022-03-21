Перед переходом до загальнонаціонального марафону Прямий посів 3 місце серед усіх – заява

Про це свідчить відповідна публікація на сайті “Прямого”.
Представники каналу наголошують, що з перших днів стояли на варті інформаційного фронту війни, яку 24 лютого розпочала влада Росії на чолі з Володимиром Путіним. Журналісти вели мовлення з усіх гарячих точок країни та бомбосховищ, а їх позиція була незмінно проукраїнською.
“І все для того, аби ви першими знали правду!”, – йдеться у заяві.
Телеканали “5” та “Прямий” підтримали рішення Ради національної безпеки та оборони про підпорядкування цифрового телебачення державі та зобов’язання телеканалів транслювати спільний марафон.
Наразі представники телеканалів очікують відповіді від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо достатнього обсягу часу для трансляції програм “Прямого” та “5 каналу” на єдиній платформі – для впровадження скоординованої державницької інформаційної політики. А також визначення уповноважених осіб для реалізації указу Президента, з якими телеканали мають координуватися для виконання Указу.
“Також чекаємо на пропозиції слотів, за мовлення яких відповідатимуть наші телеканали, та вбачаємо за необхідне долучити творчі колективи телеканалів до формування інформаційного продукту”, – наголошується у заяві.
Представники каналів стверджують, що Указ президента не передбачає можливості позбавлення журналістів можливості здійснювати професійну діяльність – отже, залишає за ними право на роботу та виготовлення власного інформаційного продукту.
- Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони підпорядкувала цифрове телебачення державі та зобов’язала телеканали транслювати спільний марафон. Відповідний указ Президент України Володимир Зеленський підписав 19 березня.