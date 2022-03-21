Перед переходом до загальнонаціонального марафону Прямий посів 3 місце серед усіх – заява

російсько-українська війна
18:23 Після коментарів Байдена Кремль повідомляє, що російсько-американські відносини на межі розриву
18:17 Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали $30 мільйонів для українських біженців
17:05 Російські ракети вбили мою матір – жителька Ірпеня розповіла, як усе втратила
16:58 Білорусь заявила, що відвела десант від українського кордону
16:17 У Чорнобильській зоні може суттєво погіршитись радіаційний фон: причини
15:21 У Херсоні окупанти силою розігнали проукраїнський мітинг – є поранені
15:18 Російські військові лише за день незаконно вивезли з окупованих територій України понад 2 тисячі дітей
14:45 Заморожені активи РФ мають використати для відбудови України — МЗС Латвії
14:15 Через додаток “Дія” українці вже зібрали понад 165 мільйонів гривень на потреби армії
13:34 На Житомирщині ворог наніс удар з “Градів”. Є загиблі
13:32 У Мелітополі загарбники викрали місцевих журналістів
13:28 У Німеччині поширюють інформацію, мовбито українці убили російськомовного юнака – поліція спростовує
12:59 Окупанти зафарбовують бортові номери і назви своїх бойових кораблів — ДПСУ
12:44 Українські сапери знищили російський ракетний комплекс «Тор»
12:23 У Києві знову посилюють комендантську годину
12:17 «Коли виходите на вулицю – захистіть легені» – Кличко
11:19 «Те, що я бачив, сподіваюся, ніхто ніколи не побачить», – грецький дипломат про ситуацію у Маріуполі
11:16 В ОРДЛО загарбники продовжують проводити примусову мобілізацію – Генштаб
10:32 Китай відправить Україні понад 1,5 мільйона доларів для гуманітарної допомоги
10:04 Окупанти викрали з порту в Бердянську п’ять кораблів із десятками тисяч тонн зерна
09:35 Суд у Нідерландах звільнив двох засуджених українців для участі у війні з РФ
09:32 Нова Зеландія надасть Україні 3,5 млн доларів на нелетальну зброю
08:55 ЄС розглядає можливість запровадження нафтового ембарго проти РФ
08:14 Білорусь — земля партизанів. Наші герої зупиняють російські поїзди — радник Тихановської
07:34 Оперативна інформація з фронту станом на 21 березня
07:01 На підприємстві “Сумихімпром” стався витік аміаку — Що робити при загрозі отруєння
01:34 Російські окупанти перетворили центр Харкова на руїни: нищать житлові будинки та пам’ятки архітектури

20 березня

23:47 В Україні найбільша криза біженців у Європі з часів Другої світової війни – ООН

Перед переходом до загальнонаціонального марафону Прямий посів 3 місце серед усіх – заява

Телеканал “Прямий” був серед лідерів інформаційного мовлення та посів третє місце серед усіх каналів України, згідно з попередніми даними рейтингів телепереглядів за 20 березня 2022 року.

Понеділок, 21 березня 2022, 17:40
Підтримати

Про це свідчить відповідна публікація на сайті “Прямого”.

Представники каналу наголошують, що з перших днів стояли на варті інформаційного фронту війни, яку 24 лютого розпочала влада Росії на чолі з Володимиром Путіним. Журналісти вели мовлення з усіх гарячих точок країни та бомбосховищ, а їх позиція була незмінно проукраїнською.

“І все для того, аби ви першими знали правду!”, – йдеться у заяві.

Телеканали “5” та “Прямий” підтримали рішення Ради національної безпеки та оборони про підпорядкування цифрового телебачення державі та зобов’язання телеканалів транслювати спільний марафон.

Наразі представники телеканалів очікують відповіді від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо достатнього обсягу часу для трансляції програм “Прямого” та “5 каналу” на єдиній платформі – для впровадження скоординованої державницької інформаційної політики. А також визначення уповноважених осіб для реалізації указу Президента, з якими телеканали мають координуватися для виконання Указу.

“Також чекаємо на пропозиції слотів, за мовлення яких відповідатимуть наші телеканали, та вбачаємо за необхідне долучити творчі колективи телеканалів до формування інформаційного продукту”, – наголошується у заяві.

Представники каналів стверджують, що Указ президента не передбачає можливості позбавлення журналістів можливості здійснювати професійну діяльність – отже, залишає за ними право на роботу та виготовлення власного інформаційного продукту.

Теги: війна, 5 канал, війна, воєнний стан, Прямий канал, РНБО, свобода слова

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook