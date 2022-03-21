Перед переходом до загальнонаціонального марафону Прямий посів 3 місце серед усіх – заява

Телеканали “5” та “Прямий” підтримали рішення Ради національної безпеки та оборони про підпорядкування цифрового телебачення державі та зобов’язання телеканалів транслювати спільний марафон.

Наразі представники телеканалів очікують відповіді від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо достатнього обсягу часу для трансляції програм “Прямого” та “5 каналу” на єдиній платформі – для впровадження скоординованої державницької інформаційної політики. А також визначення уповноважених осіб для реалізації указу Президента, з якими телеканали мають координуватися для виконання Указу.

“Також чекаємо на пропозиції слотів, за мовлення яких відповідатимуть наші телеканали, та вбачаємо за необхідне долучити творчі колективи телеканалів до формування інформаційного продукту”, – наголошується у заяві.

Представники каналів стверджують, що Указ президента не передбачає можливості позбавлення журналістів можливості здійснювати професійну діяльність – отже, залишає за ними право на роботу та виготовлення власного інформаційного продукту.