Адвокат Ілля Новіков заявив, що перед поїздкою президента Володимира Зеленського до США влада терміново закрила справу проти лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка, яку ініціював олігарх Ігор Коломойський.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

“Буквально синхронізовано з вильотом президента Зеленського до США було закрито кримінальне провадження, яке у свій час було зареєстровано за заявою Коломойського”, – заявив Новіков.

За його словами, суть цього провадження за заявою олігарха полягала в тому, що він звинувачував Порошенка і керівництво тодішнього Нацбанку України, Гонтареву і Рожкову в тому, що вони “заважали господарській діяльності” Коломойського, “вишукували й розкривали комерційну таємницю” й “зловживали владою і посадовим становищем”.

“Понад рік велося розслідування цієї абсолютно пустої, очевидно нікчемної заяви й звинувачень Коломойського проти п’ятого Президента та керівництва Нацбанку. І якраз перед приземленням президента Зеленського у США це провадження було закрито. Дуже цікавий збіг”, – зазначив адвокат Ігор Головань.

Новіков також вважає дивним, що закриття цього провадження збіглося з візитом Зеленського у США.

“Президент Зеленський чудово знав, що у США, якщо до моменту, коли він туди прилетить і почне зустрічатися, ці провадження все ще будуть в активному режимі, будуть розслідуватися – це викличе запитання, і він хотів їх уникнути”, – зазначив Новіков.

За його словами, правоохоронні органи синхронізувались й закрили провадження проти Порошенка.

Нагадаємо, раніше п’ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко дав настанови та поради президентові Володимиру Зеленському. Він зазначив, що за підсумками візиту до США має бути домовленість про візит Джо Байдена до України та його орієнтовні терміни.

За час перебування у США Зеленський вже провів низку зустрічей: з головою Світового банку, з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, презентував План трансформації України.

Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном. Також на зустрічі був очільник українського оборонного відомства Андрій Таран. Остін запевнив Зеленського в тому, що США й далі підтримуватимуть Україну в боротьбі з Росією та допомагатимуть в “євроатлантичних прагненнях”.

31 серпня голова Міноборони Андрій Таран та очільник Пентагону Ллойд Остін підписали важливу оборонну угоду. Вона стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь.

Президент Зеленський обговорив із директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися Україна. Керівник NASA також погодився відвідати Україну на запрошення Зеленського.

Також подружжя Зеленських взяло участь у вшануванні пам’яті жертв Голодомору та відкрило аудіогід українською у маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона.