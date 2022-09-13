Король Чарльз відвідає всі чотири частини Сполученого Королівства. Він прибуде до них перед похороном Єлизавети II.

Про це повідомило Reuters.

Сьогодні король Чарльз буде в Північній Ірландії разом з труною з тілом Єлизавети II. До цього попрощатися з монаршою особою мали змогу жителі Шотландії, які з ночі чекали можливості, аби вшанувати памʼять королеви.

“Ми прийшли, аби вшанувати королеву Єлизавету, оскільки вона була фантастичною і дуже відданою Північній Ірландії, і ми хотіли б привітати нового короля”, – сказала місцева мешканка Хізер Пол.

Пізніше труну відвезуть в Уельс. Поховання відбудеться 19 вересня у Лондоні.

Зазначимо, що королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня. З 1952 року вона правила Сполученим Королівством.