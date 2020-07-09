Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на інформацію джерела з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.
Так, сьогодні, 9 липня Зеленський відвідає 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка зараз розташована у Луцьку.
Перед його візитом військовим наказали за допомогою пляшок і листя вигрібати воду з калюж, щоб осушити болото.
Наказ дало командування частини під виглядом ремонту доріг, які не проводилися вже приблизно протягом 20 років. Спочатку військові осушили ями на виїзді з льотного поля на КПП, після чого їх залили смолою і засипали гравієм.
- Раніше ряд херсонських засобів масової інформації влаштували флешмоб – публікували пусті сторінки замість новин про візит Зеленського Такий флешмоб почався через те, що висвітлювати візит глави держави дозволили лише лояльним до нього ЗМІ.