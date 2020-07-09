Перед візитом президента Володимира Зеленського у Волинську область військові вигрібали воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.

Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на інформацію джерела з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.

Так, сьогодні, 9 липня Зеленський відвідає 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка зараз розташована у Луцьку.

Перед його візитом військовим наказали за допомогою пляшок і листя вигрібати воду з калюж, щоб осушити болото.

Наказ дало командування частини під виглядом ремонту доріг, які не проводилися вже приблизно протягом 20 років. Спочатку військові осушили ями на виїзді з льотного поля на КПП, після чого їх залили смолою і засипали гравієм.